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Газета.Ru
Газета.Ru

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров ЦБ принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 18 сентября, на официальном сайте регулятора. ЦБ пояснил такое решение тем, что инфляция оказалась несколько выше ожиданий.В источнике
Подробнее о событии
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30
Finam.Ru

Среднесрочные перспективы для золота позитивны

Finam.Ruвчера в 13:15
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
РБК

«Большая часть пути позади». Эксперты не ждут от ЦБ снижения ставки

РБК03:57
ПРАЙМ

Банк России перешел к умеренной мягкости

ПРАЙМвчера в 14:50
ТАСС

Рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку

ТАССвчера в 06:33
Deita.ru

Центробанк собирается опустить ключевую ставку ещё ниже

Deita.ru16 сентября в 06:15

Управляющие фондами сократили длинную позицию по рублю до минимума с лета 2016 года

Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), увеличилась на 16.9% (1 919) до 13 296 контрактов на отчетной неделе.
Profinance.ru04:58

Минздрав не ожидает второй волны коронавируса в России

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с "Екатеринбург онлайн" рассказал, что в России осенью произойдет подъем заболеваемости коронавирусом, но речи о второй волне не идет.
РИА Новости04:37
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Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное времявчера в 01:19

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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Tesla планирует многократно нарастить производство аккумуляторов

Компания Credit Suisse уже сейчас говорит о целесообразности Tesla сконцентрировать усилия на серийном производстве аккумуляторов, ведь на данный момент бренд Маска может выпускать аккумуляторы общей ёмкостью до 63 ГВтч.
Anonsensвчера в 04:51
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