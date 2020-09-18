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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых впервые после четырех снижений подряд. Решение необходимо для поддержки рубля и снижения уровня цен, пишет 18 сентября «Газета.ру». Как объяснили в ЦБ, сохранить ставку решили, так как инфляция оказалась выше ожидаемой.В источнике
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РИА Новости

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

РИА Новости18:39
Известия

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Известия18:57
ТАСС

В ЦБ РФ видят пространство для снижения ключевой ставки

ТАССвчера в 08:35
Коммерческие Вести

Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Коммерческие Вестивчера в 07:52
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПрессвчера в 06:37
Интерфакс

Заявление Банка России: Голубь завис в полете

Интерфаксвчера в 16:14
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUMвчера в 13:04
137

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон

К первым относится сброс старого и установка нового пароля с помощью альтернативных средств идентификации пользователя, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
РИА Новости20:05

Определен главный способ распространения коронавируса

Ученые Медицинского центра Монтефиоре, больницы Пенсильванского университета и других центров здравоохранения США определили, что коронавирус распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, а не через поверхности.
Lenta.ruвчера в 12:50
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости17 сентября в 10:45
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Пенсии россиян в 2021 году вырастут примерно на 900 рублей

Неработающие пенсионеры в 2021 году могут рассчитывать на индексацию пенсий на 6,3%, в результате чего выплаты вырастут на 903 рубля, говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021-й и плановый период 2022-2023 гг. ПФР в следующем году направит на выплату государственных пенсий 8,4 трлн рублей, что на 1 трлн рублей больше, чем в текущем.
Политическая Экспертизавчера в 10:27
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В США показали видео «уничтожения» ракеты лазером с F-16

На видеохостинге YouTube американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, одновременно являющаяся крупнейшим подрядчиком Пентагона, обнародовала видео, где Истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon с помощью лазерной системы Tactical Airborne Laser Weapon System (TALWS) уничтожил ракету.
Topdaynews.ruвчера в 01:03
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT newsвчера в 09:06
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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Суд арестовал директора Центра подготовки сборных России Кравцова

Басманный суд Москвы арестовал директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова по подозрению в растрате в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе суда.
Ведомостивчера в 11:06
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ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБКвчера в 11:34
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