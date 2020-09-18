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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых впервые после четырех снижений подряд. Решение необходимо для поддержки рубля и снижения уровня цен, пишет 18 сентября «Газета.ру». Как объяснили в ЦБ, сохранить ставку решили, так как инфляция оказалась выше ожидаемой.В источнике
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РИА Новости

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

РИА Новости18:39
Finam.Ru

Среднесрочные перспективы для золота позитивны

Finam.Ruвчера в 13:15
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
ПРАЙМ

Банк России перешел к умеренной мягкости

ПРАЙМвчера в 14:50
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПрессвчера в 06:37
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30
ТАСС

Рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку

ТАССвчера в 06:33

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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В Екатеринбурге завершился фестиваль Ural Music Night

Плотинка Парк Маяковского Главпочтамт Памятник The Beatles Октябрьская площадь Весь вечер и ночь мы вели онлайн-трансляцию с Ural Music Night, в которой подробно рассказывали обо всем, что происходило во время фестиваля.
Екатеринбург Онлайн23:30
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Левандовскому грозит судебный процесс по иску в 9 миллионов евро

Бывший агент Роберта Левандовского Цезари Кухарски подал иск против игрока мюнхенской «Баварии», в котором он требует компенсации в размере 39 миллионов злотых, что эквивалентно примерно 9 миллионам евро.
Матч ТВ20:45

Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Ранее американский художник Дэвид Датуна выступил с инициативой о постройке копии мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств.
РИА Новостивчера в 14:25
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Объяснена дороговизна российских лекарств от коронавируса

Высокая стоимость российских лекарств от коронавируса объясняется большим спросом на такие препараты во всем мире, однако необходимо доказать эффективность этих средств и не позволять распространять их бесконтрольно.
Lenta.ru20:56
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