Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Смотрите также
В Кремле осудили планы Польши арестовать российских авиадиспетчеров
Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране
Два вертолета ВС США следили за российскими военными в Сирии
Пугачева и Галкин поздравили своих детей-близнецов с 7-летием
В Екатеринбурге завершился фестиваль Ural Music Night
В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального
Nissan представил новый спорткар серии Z
Легендарный Mitsubishi Pajero покинул российский рынок
В ДТП на юге Турции пострадали 11 россиян
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%
Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки в будущем
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального
Президент Бразилии назвал самоизоляцию признаком слабости
Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых впервые после четырех снижений подряд. Решение необходимо для поддержки рубля и снижения уровня цен, пишет 18 сентября «Газета.ру». Как объяснили в ЦБ, сохранить ставку решили, так как инфляция оказалась выше ожидаемой.В источнике
Подробнее о событии