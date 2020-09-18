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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых впервые после четырех снижений подряд. Решение необходимо для поддержки рубля и снижения уровня цен, пишет 18 сентября «Газета.ру». Как объяснили в ЦБ, сохранить ставку решили, так как инфляция оказалась выше ожидаемой.В источнике
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РБК

«Большая часть пути позади». Эксперты не ждут от ЦБ снижения ставки

РБК03:57
ТАСС

Набиуллина назвала ключевые факторы влияния на ставки по кредитам

ТАССвчера в 10:02
Известия

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Известия18:57
Интерфакс

Заявление Банка России: Голубь завис в полете

Интерфаксвчера в 16:14
РИА Новости

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

РИА Новости18:39
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПрессвчера в 06:37
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30

Петросян обвинил Степаненко в их разводе

Известный российский юморист Евгений Петросян, о котором в последнее время много пишут СМИ из-за молодой супруги и рождения ребенка, заявил, развелся со своей первой супругой Еленой Степаненко не по своей воли.
Петросян обвинил Степаненко в их разводе
Московский Комсомолец02:21
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Грузинский политик назвал местью России вылет «Динамо» из Лиги Европы

Бывший депутат парламента Грузии Леван Бердзенишвили заявил, что страна счастлива победе тбилисского "Локомотива" над московским "Динамо" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Газета.Ru03:31

Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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