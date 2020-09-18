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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых впервые после четырех снижений подряд. Решение необходимо для поддержки рубля и снижения уровня цен, пишет 18 сентября «Газета.ру». Как объяснили в ЦБ, сохранить ставку решили, так как инфляция оказалась выше ожидаемой.В источнике
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Интерфакс

Заявление Банка России: Голубь завис в полете

Интерфаксвчера в 16:14
ПРАЙМ

Банк России перешел к умеренной мягкости

ПРАЙМвчера в 14:50
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПрессвчера в 06:37
ТАСС

В ЦБ РФ видят пространство для снижения ключевой ставки

ТАССвчера в 08:35
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30
Finam.Ru

Среднесрочные перспективы для золота позитивны

Finam.Ruвчера в 13:15

Пушков назвал провинциальными требования Украины «пустить» её в Европу

Москва, 19 сентября 2020, 01:58 — REGNUM Киевская политическая верхушка «провинциализировалась» после госпереворота в 2014 году, о чём свидетельствует требование Украины «пустить» её в Европу, написал 18 сентября председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Пушков назвал провинциальными требования Украины «пустить» её в Европу
REGNUM18:58
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Lancet опубликовал посвященную вакцине «Спутник V» переписку ученых

Научный журнал The Lancet опубликовал еще два материала, посвященных российской вакцине "Спутник V". В одном содержатся вопросы иностранных ученых, адресованные российским вирусологам, а в другом - ответы на эти вопросы.
Российская газета18:36
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок или отмену приговора

В Пресненском суде Москвы сообщили, что новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев подал апелляционную жалобу с просьбой назначить его подзащитному условный срок или отменить наказание за участие в ДТП со смертельным исходом.
Газета.Ruвчера в 08:58
457

Арестованному в Минске оппозиционеру Знаку предъявили обвинения

"Следователи предъявили Максиму Знаку обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК республики.
РИА Новостивчера в 12:51
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Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русскомвчера в 13:25
6

Отец стрелявшего в солдат Шамсутдинова понадеялся на минимальный срок

Отец солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в прошлом году восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, рассчитывает на 5–10 лет заключения для сына, сообщил Салим Шамсутдинов РБК.
РБКвчера в 10:37
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Литва пообещала адекватный ответ Белоруссии на закрытие границ

Литовский президент Гитанас Науседа считает провокацией решение белорусского президента Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и пригрозил принять такие же меры в отношении Белоруссии.
CT newsвчера в 10:47
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Разработчик поделился успехами российского лекарства от коронавируса

Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый рассказал о близкой к стопроцентной эффективности российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир» (Фавипиравир).
Lenta.ruвчера в 16:55