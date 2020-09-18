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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых впервые после четырех снижений подряд. Решение необходимо для поддержки рубля и снижения уровня цен, пишет 18 сентября «Газета.ру». Как объяснили в ЦБ, сохранить ставку решили, так как инфляция оказалась выше ожидаемой.В источнике
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Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
Finam.Ru

Среднесрочные перспективы для золота позитивны

Finam.Ruвчера в 13:15
ПРАЙМ

Банк России перешел к умеренной мягкости

ПРАЙМвчера в 14:50
Интерфакс

Заявление Банка России: Голубь завис в полете

Интерфаксвчера в 16:14
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПрессвчера в 06:37
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30
ТАСС

Рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку

ТАССвчера в 06:33

Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку, он является рекордсмен по сроку среди всех российских глав регионов – он возглавлял регион с 1993 года, 6 сроков подряд.
Радио Маяк17 сентября в 12:11
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Призывавших повышать НДС в России предложили выгонять

Москва, 17 сентября 2020, 17:51 — REGNUM Если правительство России хочет добиться экономического роста, то надо снизить налоговое бремя на население, малый и средний бизнес, который сейчас находится на грани выживания.
REGNUM17 сентября в 10:51
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