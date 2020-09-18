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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых впервые после четырех снижений подряд. Решение необходимо для поддержки рубля и снижения уровня цен, пишет 18 сентября «Газета.ру». Как объяснили в ЦБ, сохранить ставку решили, так как инфляция оказалась выше ожидаемой.В источнике
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Интерфакс

Заявление Банка России: Голубь завис в полете

Интерфаксвчера в 16:14
Саминвестор

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Саминвесторвчера в 06:30
ПРАЙМ

Банк России перешел к умеренной мягкости

ПРАЙМвчера в 14:50
Финансовая газета

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Финансовая газетавчера в 06:51
ФедералПресс

ЦБ не стал менять ключевую ставку

ФедералПрессвчера в 06:37
Finam.Ru

Среднесрочные перспективы для золота позитивны

Finam.Ruвчера в 13:15
ТАСС

Рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку

ТАССвчера в 06:33

Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUMвчера в 05:45
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Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году

Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Service17 сентября в 10:53
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
REGNUM00:19
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru17 сентября в 05:32
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Добровинский прокомментировал лишение Пашаева адвокатского статуса

Адвокат Александр Добровинский, представлявший пострадавшую сторону в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, прокомментировал лишение защитника актера Эльмана Пашаева адвокатского статуса, отметив, что будет скучать по нему.
Ведомостивчера в 15:56
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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