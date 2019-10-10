Экономика

Государственные ВестиГосударственные ВестиЦентробанк сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт

Аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банков. Они убеждают человека, что блокируют подозрительные транзакции, а сами производят хищения денежных средств со счета.
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Интернет-шпионы, фальшивые колл-центры и опасный спам: Как аферисты дурят клиентов банков

Царьград11 октября в 09:55

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

АСТВ10 октября в 19:30

Центробанк предупредил о новом способе хищения денег с карт

Клопс10 октября в 23:30

Банковские мошенники нашли новый способ нажиться на легковерных пользователях

Вести.Ru10 октября в 22:22

Центробанк задумался о компенсациях жертвам банковских мошенников

URA.Ru10 октября в 19:40

Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с банковскими картами

Эхо Москвы11 октября в 02:01

Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт

РИА Новости10 октября в 18:40
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Финансы

Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета

Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Общество

В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов

В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
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Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия

На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

RT на русском 06:23
Космос

Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

РИА Новости вчера в 08:55
Происшествия

К участникам акций протеста в Москве пришли с обысками

РБК 06:17
Происшествия

Погиб Николай Булакин: мэр Абакана разбился в ДТП

По предварительной информации, мэр Абакана Николай Генрихович Булакин попал в аварию в районе поселка Топольки Минусинского района.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:05
Экономика

К 2024 году доходы бюджета Петербурга составят 1 триллион рублей

К 2024 году уровень доходов бюджета Петербурга составит 1 триллион рублей.
Невские Новости 05:13
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес приступил к тренировкам без ограничений.
Sport24.ru 02:57
Единоборства

Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161

Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
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Украина сообщила о невозможности развести войска в Донбассе

Представитель Украины по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников рассказал, что разведение войск в Золотовом и Петровском в Донбассе возможно лишь после семи дней прекращения режима огня.
ФедералПресс 05:48
Здоровье

Глава Роспотребнадзора объяснила, как не заболеть осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации россиянам, как избежать осенних заболеваний.
RT на русском 06:00
Музыка

Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт

В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".
Piter.tv 12 октября в 06:29
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Представители украинской диаспоры заявили о провале изоляции Крыма

Крым все чаще в мире воспринимают как российскую территорию, заявил представитель делегации украинской диаспоры, председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.
РИА Новости 03:40
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ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями

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Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции

Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
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Происшествия

В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь

В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
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Армия и оружие

Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка

Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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Российско-арабский сверхзвуковой бизнес-джет может появиться в 2027 году

Демонстратор российско-арабского сверхзвукового бизнес-джета может появиться в 2023 году, сам самолет – в 2027 году, инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в 100 миллионов долларов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 06:03
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В сиквеле «Венома» может появиться Человек-паук

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В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате

Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
ТК Звезда 12 октября в 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
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