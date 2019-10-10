Аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банков. Они убеждают человека, что блокируют подозрительные транзакции, а сами производят хищения денежных средств со счета.

Центробанк сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт

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