Экономика
Государственные ВестиЦентробанк сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт
Аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банков. Они убеждают человека, что блокируют подозрительные транзакции, а сами производят хищения денежных средств со счета.
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Интернет-шпионы, фальшивые колл-центры и опасный спам: Как аферисты дурят клиентов банков
Царьград11 октября в 09:55
Банковские мошенники нашли новый способ нажиться на легковерных пользователях
Вести.Ru10 октября в 22:22
Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с банковскими картами
Эхо Москвы11 октября в 02:01
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Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Общество
В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов
В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
РБК 03:50
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание
Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости вчера в 08:55
Происшествия
Погиб Николай Булакин: мэр Абакана разбился в ДТП
По предварительной информации, мэр Абакана Николай Генрихович Булакин попал в аварию в районе поселка Топольки Минусинского района.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:05
Экономика
К 2024 году доходы бюджета Петербурга составят 1 триллион рублей
К 2024 году уровень доходов бюджета Петербурга составит 1 триллион рублей.
Невские Новости 05:13
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Футбол
Защитник «Локомотива» Хеведес приступил к тренировкам без ограничений
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес приступил к тренировкам без ограничений.
Sport24.ru 02:57
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM вчера в 05:01
Политика
Украина сообщила о невозможности развести войска в Донбассе
Представитель Украины по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников рассказал, что разведение войск в Золотовом и Петровском в Донбассе возможно лишь после семи дней прекращения режима огня.
ФедералПресс 05:48
Здоровье
Глава Роспотребнадзора объяснила, как не заболеть осенью
Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации россиянам, как избежать осенних заболеваний.
RT на русском 06:00
Музыка
Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт
В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".
Piter.tv 12 октября в 06:29
Политика
Представители украинской диаспоры заявили о провале изоляции Крыма
Крым все чаще в мире воспринимают как российскую территорию, заявил представитель делегации украинской диаспоры, председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.
РИА Новости 03:40
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
РБК 12 октября в 11:26
Происшествия
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции
Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
Российская газета 01:42
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM 01:05
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка
Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
KM.ru 03:20
Общество
Российско-арабский сверхзвуковой бизнес-джет может появиться в 2027 году
Демонстратор российско-арабского сверхзвукового бизнес-джета может появиться в 2023 году, сам самолет – в 2027 году, инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в 100 миллионов долларов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 06:03
Кино
В сиквеле «Венома» может появиться Человек-паук
Газета.Ru 03:27
Происшествия
В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
ТК Звезда 12 октября в 10:18