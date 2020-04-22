Центробанк России потратил в понедельник, 20 апреля, рекордный с начала интервенций объем валюты. За день израсходовали на поддержку рубля более 222 млн. Несмотря на это, из-за резкого падения цен на нефть, доллар продолжил расти.

Центробанк сообщил о рекордном расходе валюты в поддержку рубля

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 13K

Здоровье В больнице во Владивостоке зафиксировали вспышку коронавируса За истекшие сутки в Приморье коронавирус выявили у 74 человек. С начала наблюдения в регионе зафиксировано 178 случаев заражения. 182

Экономика Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.

Культура Разворот (утренний): Гузель Яхина Гузель Яхина, писатель, автор романа «Зулейха открывает глаза» была у нас на прямой связи.

Экономика Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции. 516

Политика Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1,6K

Общество В Минобрнауки назвали дату начала учебного года в российских вузах Новый учебный год в вузах России начнётся, как и обычно, 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определён в зависимости от эпидемической ситуации с коронавирусом. 67

Общество Ярошенко направили на медобследование в США Находящегося в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, направили на медицинское обследование. 1

Общество На ближайшие полгода россияне забудут о тратах В онлайн-торговле хотя и ожидается рост спроса благодаря потребителям в Москве, но и здесь ситуацию простой не назовешь, отмечает партнер в московском офисе BCG Максим Бахтин: покупатели планируют сокращать расходы практически во всех категориях из-за опасений в связи с возможным повышением цен. 122

Политика Путин уволил замглавы СКР Сорочкина Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина. 227

Общество Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

Политика Трамп обсудил с эмиром Катара мирное соглашение по Афганистану Вашингтон, 23 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Необходимость сокращения насилия со стороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане обсудили президент США Дональд Трамп и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе телефонного разговора 22 апреля.

Интернет «Яндекс» выпустил собственный мессенджер Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами. 126

Общество Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута. 1,1K

Общество Блогеры поддержали флешмоб Кадырова и побрили головы Блогеры и известные люди присоединились к флешмобу, запущенному главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который во вторник побрился наголо и призвал последовать его примеру. 1,4K

Шоу-бизнес Кайли Дженнер опубликовала новую фотографию в купальнике На шее Кайли Дженнер надето золотое колье, сама же молодая предпринимательница лежит на жезлонге у бассейна, греясь на солнце.