Финансы

iReactoriReactorЦентробанк сообщил о рекордном расходе валюты в поддержку рубля

Центробанк России потратил в понедельник, 20 апреля, рекордный с начала интервенций объем валюты. За день израсходовали на поддержку рубля более 222 млн. Несмотря на это, из-за резкого падения цен на нефть, доллар продолжил расти.
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ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

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ЦБ потратил рекордную сумму на поддержку рубля

Коммерсантъ04:51

Центробанк продал рекордный объем валюты для поддержки рубля

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Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы

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Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 не войдет даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.
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Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

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Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
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В видеозвонках WhatsApp пересмотрели ограничения

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