Финансы
iReactorЦентробанк сообщил о рекордном расходе валюты в поддержку рубля
Центробанк России потратил в понедельник, 20 апреля, рекордный с начала интервенций объем валюты. За день израсходовали на поддержку рубля более 222 млн. Несмотря на это, из-за резкого падения цен на нефть, доллар продолжил расти.
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Комментарии
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Шоу-бизнес
Рэперша из США назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Ореанда-Новости 09:17
Здоровье
В больнице во Владивостоке зафиксировали вспышку коронавируса
За истекшие сутки в Приморье коронавирус выявили у 74 человек. С начала наблюдения в регионе зафиксировано 178 случаев заражения.
Общественное телевидение России 01:38
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы
Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
Экономика
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия 17:01
Культура
Разворот (утренний): Гузель Яхина
Гузель Яхина, писатель, автор романа «Зулейха открывает глаза» была у нас на прямой связи.
Эхо Москвы 20 апреля в 04:56
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года в российских вузах
Новый учебный год в вузах России начнётся, как и обычно, 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определён в зависимости от эпидемической ситуации с коронавирусом.
Life.ru 05:25
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива»
Аргументы и Факты 20 апреля в 15:22
Общество
Ярошенко направили на медобследование в США
Находящегося в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, направили на медицинское обследование.
RT на русском 20:57
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском 11:16
Общество
Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории
Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 не войдет даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.
Lenta.ru 18:05
Общество
На ближайшие полгода россияне забудут о тратах
В онлайн-торговле хотя и ожидается рост спроса благодаря потребителям в Москве, но и здесь ситуацию простой не назовешь, отмечает партнер в московском офисе BCG Максим Бахтин: покупатели планируют сокращать расходы практически во всех категориях из-за опасений в связи с возможным повышением цен.
Ведомости 17:01
Политика
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ 15:20
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК 20:55
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Политика
Трамп обсудил с эмиром Катара мирное соглашение по Афганистану
Вашингтон, 23 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Необходимость сокращения насилия со стороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане обсудили президент США Дональд Трамп и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе телефонного разговора 22 апреля.
REGNUM 18:18
Общество
В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru 01:56
Общество
Блогеры поддержали флешмоб Кадырова и побрили головы
Блогеры и известные люди присоединились к флешмобу, запущенному главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который во вторник побрился наголо и призвал последовать его примеру.
Взгляд.ру 12:18
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер опубликовала новую фотографию в купальнике
На шее Кайли Дженнер надето золотое колье, сама же молодая предпринимательница лежит на жезлонге у бассейна, греясь на солнце.
RuNews24.ru вчера в 12:03
Происшествия
Автомобиль с пятью детьми провалился под лед в Якутии
Машина с пятью детьми провалилась под лед в Верхневилюйском районе Якутии, один ребенок погиб.
Газета.Ru 04:18
Технологии
В видеозвонках WhatsApp пересмотрели ограничения
Разработчики мессенджера WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио – и видеозвонках.
РИА Новости 18:15