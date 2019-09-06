Финансы
Piter.tvЦентробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
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Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета вчера в 08:50
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Политика
Пенсионный возраст могут повысить до 70 лет
Бизнес.Ру вчера в 09:24
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Самолет с россиянами вылетел из Киева в Москву
Lenta.ru 05:14
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Гаджеты
Модули DDR4 SDRAM на чипах Samsung A-die начали появляться в продаже
Первые модули на чипах M-die добрались до розницы в июне, а на днях в продаже была замечена память, где применяются наиболее прогрессивные на данный момент микросхемы Samsung A-die.
3DNews вчера в 14:10
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Известия вчера в 18:20
Политика
В Италии по запросу США задержали российского топ-менеджера
В Неаполе по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
БИЗНЕС Online 05 сентября в 16:54
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Происшествия
Испытания новейшего Boeing 777X провалились
Авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний своего новейшего лайнера Boeing 777X.
BFM.ru 03:01
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Транспорт
Кассы на 12 станциях московского метро начали открываться с пяти утра
График работы касс на 12 станциях столичной подземки был изменен. Теперь они открываются на полчаса раньше — с 5:00.
Вечерняя Москва 04:02
Политика
Украинский депутат призвал запугать Россию ракетой «с камушками»
ФАН 05 сентября в 11:06
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science вчера в 07:59
Политика
Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции
Французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что для развития отношений между Парижем и Москвой необходимо отказаться от антироссийских санкций.
Газета.Ru 05:13
Армия и оружие
«Al Masdar News»:Турция поставила России ультиматум по Сирии
На основании чего турецкая сторона обратилась к России с подобным требованиям – неизвестно, однако ранее сирийские правительственные силы под давлением российской стороны, согласились покинуть район населённого пункта Морек, который впоследствии был усилен российской военной полицией.
Avia.pro 04:02
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40
Гаджеты
Qualcomm представит чипсеты Snapdragon 6 и 7 с поддержкой 5G
В 2020 Qualcomm представит чипсеты Snapdragon серии 6 и 7, которые будут оснащены модемами по стандарту 5G и смогут принести его в сегмент более доступных смартфонов.
ГЛАС.RU 05:04
Политика
Лукашенко требует от России «не наклонять» Белоруссию
Белорусский лидер опроверг обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад, подчеркнул, что Белоруссия никогда не предаст «своего старшего брата».
REGNUM вчера в 07:12
Культура
Время Белковского: Станислав Белковский
С вами был Станислав Белковский.
Эхо Москвы 05:08
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Политика
Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
Российская газета 04:16
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе заподозренное в контрабанде судно
Иранская береговая охрана задержала в районе Персидского залива судно, заподозренное в контрабанде топлива.
Известия 05:08
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46
Политика
Сирийцы положительно оценивают действия России на территории САР
Корреспонденты ФАН, работающие в Дамаске во время ярмарки смогли поговорить с сирийцами, которые относятся к России, как другу, который пришел на помощь в трудную минуту, и положительно оценивают действия Москвы и Дамаска.
ПолитРоссия 05:21
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ вчера в 04:47