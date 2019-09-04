Финансы
Piter.tvЦентробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
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Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета вчера в 08:50
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Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Политика
Путин и Назарбаев открыли павильон «Казахстан» на ВДНХ
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной церемонии открытия павильона «Казахстан» на ВДНХ, сообщает 7 сентября агентство «Казинформ».
REGNUM 08:16
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев в рамках обмена заключенными
В рамках обмена заключенными между Россией и Украиной в Киев прилетели не только люди, но и кошка Маша.
Известия 07:44
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Происшествия
Задержанный за нарушение ПДД в США был убит в здании городской мэрии
Пресс-служба полиции пояснила, что 31-летний Майкл Чад Брейнхолт был задержан патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
REGNUM 08:40
Футбол
Сборная России по футболу впервые обыграла Шотландию
Как сообщает ТАСС, встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и завершилась победой россиян 2:1. Счет открыли хозяева.
Профиль 02:29
Гаджеты
Qualcomm представит процессоры Snapdragon 6 и 7 с поддержкой 5G
Чипы 7 Series обещают представить до конца года, и они будет доступны для всех производителей смартфонов, а в 2020 году с 5G появятся и Snapdragon 6 Series.
Astera 07:52
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Хоккей
Александр Крылов — о новой арене «Авангарда»: «Омск никогда не изменится, если не делать таких вещей»
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о новой арене «Ястребов».
Спорт-Экспресс 07:58
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Происшествия
Убийца забил официантку ножом в Ленинградской области
В Ленинградской области ревнивый мужчина забил ножом официантку в кафе.
РЕН ТВ 04:12
Происшествия
ДТП на КАД спровоцировало пробку перед Вантовым мостом
ДТП с участием иномарки BMW и автомобиля Subaru произошло на внутреннем кольце КАД перед Вантовым мостом в Невском районе Петербурга.
Мойка78 вчера в 09:01
Политика
Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
Известия 06:38
Экономика
В Республике Татарстан убрано 90% площадей
В республике убрано 90% площадей. Остается убрать менее 150 тыс. га.
Республика Татарстан 04:07
Общество
Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей
Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.
REGNUM вчера в 00:54
Политика
Кирилл Вышинский прибыл в Москву и дал первое интервью
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный ранее из-под ареста по решению суда, прибыл в Москву.
ТК Звезда 07:10
Культура
Киану Ривз побывал в студии Хидео Кодзимы
CyberSport.ru 06:01
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
РИА Новости 08:15
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.
РБК вчера в 23:01
Наука
42 наконец-то разложили на три куба
В течение второй половины XX века разложения в сумму трех кубов были найдены почти для всех искомых чисел меньше 100.
N+1 вчера в 12:26
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Экономика
Сельхозпроизводство в Киргизии в 2020 году может вырасти на 3,7%
Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.
REGNUM 06:49
Политика
Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией
Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.
РБК 07:58
Футбол
Влашич вывел вперёд сборную Хорватии в матче со Словакией
Полузащитник национальной команды Хорватии Никола Влашич стал автором первого мяча в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Словакии.
Чемпионат вчера в 15:46
Политика
Москалькова повторно обратится к США по вопросу передачи Ярошенко
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена повторно обратиться в Минюст США с просьбой рассмотреть вопрос о передаче российского летчика Константина Ярошенко для отбытия наказания в РФ.
РИА Новости 07:53