Финансы
Piter.tvЦентробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
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Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета вчера в 08:50
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:22, Вашингтон
Политика
Опубликован список выданных Россией украинских заключенных
Обнародован полный список заключенных, которых Россия передала Украине в рамках двустороннего обмена.
Известия 08:59
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Гаджеты
IFA 2019: Samsung и очень много умной техники
Южнокорейский технологический гигант, судя по всему, решил возглавить всю индустрию потребительской электроники, повсеместно внедряя поддержку сетей пятого поколения и делая жилище еще умнее.
Ferra 09:06
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском вчера в 01:45
Фигурное катание
Никита Кацалапов: «В это межсезонье мы вообще не общались с прессой»
Действующие вице-чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов после исполнения ритм-танца в рамках контрольных прокатов сборной Росиии отметили, что тренировочный прокат со зрителями для них хорошая возможность лучше подготовиться к сезону.
Спорт-Экспресс 08:58
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС 02:26
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru вчера в 13:32
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол
Неймар попал в стартовый состав сборной Бразилии на матч с Колумбией
Тренерский штаб сборной Бразилии объявил стартовый состав на товарищеский матч против Колумбии.
Sport24.ru вчера в 20:23
Космос
Учёные признали, что инопланетяне на самом деле могут светиться
Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел.
Ferra вчера в 07:09
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Футбол
Кокорин и Мамаев будут освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены по УДО, сообщает Интерфакс.
Советский спорт вчера в 03:13
Теннис
Рафаэль Надаль: Этим летом Медведев показывал лучший теннис в Туре
Именно Медведев в последнее время показывал лучший теннис в Туре, так что это самый тяжёлый оппонент для финала.
GoTennis.ru 05:59
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:58
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией.
Известия вчера в 12:56
Политика
Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru вчера в 18:41