Финансы
Sibnet НовостиБанк России понизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых, следует из сообщения на официальном сайте регулятора. Снижение стало третьим подряд в 2019 году, впервые показатель опустился до уровня 2014 года.
Читать в источнике
Оценить204
Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета вчера в 08:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:17, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемым в нападении на Памфилову оказался безработный мигрант
Уточняется, что подозреваемый на вопрос стражей порядка о нападении не стал отпираться.
Вечерняя Москва 10:39
Политика
Кто вернулся из России на Украину
Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Политика
Борт с освобождёнными в рамках обмена украинцами прибыл в Киев
RT на русском 06:43
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Как сообщили СМИ, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в субботу, 7 сентября, он поговорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Наша версия 08:33
Музыка
На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев
Яркое выступление собрало рекордное количество зрителей – 40 254 тысячи волгоградцев пришли послушать любимую группу.
Блокнот Волгоград вчера в 13:53
Политика
Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной
Сергей Аксенов назвал долгожданным и радостным событием состоявшееся сегодня взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территориях России и Украины.
Российская газета 10:11
Кино
Фредерик Бегбедер захотел сыграть в кино Раскольникова
Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер изъявил желание сыграть Родиона Раскольникова в экранизации романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".
РЕН ТВ 08:20
Общество
Принцесса Шарлотта пойдет в школу и получит новое имя
В этот четверг, 5 сентября, четырехлетняя Шарлотта впервые переступит порог престижной школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж.
Газета.Ru 04 сентября в 13:32
Наука
Непослушные дети оказались подвержены бессоннице во взрослом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей, когда достигают более зрелого возраста.
Московский Комсомолец вчера в 11:00
Игры
Digital Foundry про Gears 5: одна из самых технически впечатляющих игр в индустрии
Джон Линнеман из Digital Foundry провёл масштабный технический анализ Gears 5 на Xbox One S и Xbox One X, рассказав о множестве интересных находок.
Игромания.ру вчера в 16:17
Политика
Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса
Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Вести.Ru 08:46
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье. Прямая трансляция Первого канала
Прямая трансляции основного карда турнира UFC 242, которую организует Первый канал, начнется 7 сентября в 21:00 по московскому времени.
РИА Новости 11:00
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Футбол
Михайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией».
Sports.ru 09:40
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Космос
Учёные признали, что инопланетяне на самом деле могут светиться
Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел.
Ferra вчера в 07:09
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Гаджеты
Карту Apple превратили в нож для овощей
Автор YouTube-канала Mirkojax ASMR сделал из физической карты Apple Card нож, подходящий для нарезки продуктов.
Ferra 04:27
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 09:59
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился
Списки будут позже В Кремле приветствуют обмен заключенными между Россией и Украиной.
Интерфакс 07:00
Политика
Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
Известия 06:38
Армия и оружие
Ополченцы сбили за четыре дня шесть беспилотников ВСУ, заявили в ДНР
Ополченцы сбили в Донбассе за четыре дня шесть беспилотников украинских силовиков, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 08:56
Политика
Путин – Додону: мы редко встречаемся, но всегда с пользой
Додон, со своей стороны, поблагодарил российского президента за поддержку и отметил, что то, что произошло в Молдавии в начале июня, стало новым шансом для развития страны.
Вести.Ru 10:54
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46