Финансы
Piter.tvЦентробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
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Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета 06 сентября в 08:50
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Армия и оружие
«Чайка»-носитель: самолеты Бе-12 вооружат умными минными комплексами
Известия 06 сентября в 17:01
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
РИА Новости вчера в 12:14
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
В Великобритании у 21-летнего Дана Макгилла - спортсмена из города Лестер - в ходе обычной плановой проверки обнаружили сразу 20 раковых опухолей в правом легком.
Российская газета 01:18
Политика
В Петербурге сегодня пройдут губернаторские выборы
Четвёртый претендент на губернаторское кресло – депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко – снялся с выборов за неделю до голосования.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Политика
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru вчера в 19:55
Политика
Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.
РБК вчера в 10:39
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
В Татарстане проходят выборы в Госсовет РТ
Kazanfirst.ru 00:25
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика
В Абхазии стартует второй тур президентских выборов
REGNUM вчера в 17:43
Единоборства
Дзюба сказал, кто будет опасным соперником для Хабиба
Тони Фергюсон станет следующим соперником Хабиба в бою на звание чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), если согласится.
Мойка78 вчера в 23:08
Политика
В России начался единый день голосования
На территории России стартовал единый день голосования.
Коммерсантъ вчера в 16:00
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Общество
Первый снег выпал в районе Сочи
Стоит, правда, сказать, что снег выпал не у берега моря, а на высоте немногим более двух тысяч метров — в популярном курорте Красная Поляна.
Big-Rostov.ru вчера в 15:23
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Шоу-бизнес
Галкин и Лазарев посоветовали Гагариной лечиться алкоголем
Звезды российского шоу-бизнеса Максим Галкин и Сергей Лазарев узнав о неприятности, случившейся с певицей Полиной Гагариной, посоветовали ей одно «верное средство» от всех бед – алкоголь, сообщает издание «Актуальные новости».
Слово и Дело 01:41
Авто
УАЗ показал в Сети неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151
В процессе переработки УАЗа 469 в модель 3151 инженеры, планировали переделать переднюю часть автомоюиля с целью обновления ее дизайна.
Тарантас Ньюс вчера в 08:42
Политика
Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за фигуранта дела MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями.
Коммерсантъ вчера в 09:58
Авто
Тройка наиболее доступных хэтчбеков от Ford
Car.ru 01:08
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Здоровье
Медики сообщили о лечебных свойствах водки
Водка помогает снять отеки и избавиться от болей при остеохондрозе, сообщили медики, передает «Медфорум».
РБК 01:33
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru вчера в 10:28
Единоборства
Чейк Конго толкнул Райана Бейдера на взвешивании
Руфайт.ком вчера в 08:29
Политика
В НАТО приветствовали освобождение украинских моряков
Отдельно представитель блока отметила, что страны-члены рады тому, что домой вернулись украинские моряки и режиссер Олег Сенцов.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Политика
Москалькова предлагает заключить соглашение РФ и Украины о правовом положении граждан
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.
ТАСС 01:15