Финансы
Телеканал 360°Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки
Центробанк России сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки в понедельник, 3 августа. Его стоимость составила 87,2253 рубля, информирует «Газета.ру». Согласно информации представителей ЦБ, официальный курс доллара увеличился на 73,25 копейки, до 74,1586 рубля.
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Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Экономика
В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице
В Федерации полагают, что пособие должно быть как минимум размером с прожиточный минимум в конкретном российском регионе за период с апреля по июнь.
Evo-rus.com 01 августа в 09:18
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
33 носителя коронавируса обнаружены на норвежском круизном лайнере
Коронавирус обнаружен у 33 членов команды норвежского круизного лайнера Руаль Амундсен, прибывшего в в порт Тромсе с архипелага Свальбард.
ИА Красная Весна 01 августа в 11:22
Армия и оружие
Серийные поставки беспилотника «Охотник» начнутся в 2024 году
Ударный стелс-беспилотник "Охотник" начнут серийно поставлять в 2024 году.
Газета.Ru 09:42
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Общество
СМИ рассказали о целевом наборе в престижные вузы для детей чиновников
Многие дети чиновников поступают в престижные вузы по целевому набору, а не по результатам ЕГЭ или олимпиад.
Компания 09:53
Кино
Режиссер «Т-34» снимет фильм о поединке шахматистов Карпова и Корчного
Режиссер и обладатель «Золотого орла» за работу над фильмом «Т-34» Алексей Сидоров снимет историческую драму о поединке шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчного.
Культуромания 09:29
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в Москве в 1995 году
RT на русском 09:35
Общество
Названы ожидаемые сроки регистрации вакцины от коронавируса в России
Российская вакцина против нового коронавируса, как ожидается, будет зарегистрирована в течение 10 дней, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
Взгляд.ру 08:18
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его дочки, компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:34
Футбол
Мосгорсуд изменил наказание Мамаеву
Мосгорсуд отменил апелляционный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:02
Политика
Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту
Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
Evo-rus.com 05:00
Общество
В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и члены оперативного штаба страны.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Происшествия
Захвативший заложника в Киеве оказался олигофреном
Напомним, 3 августа неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка, расположенного в центре украинской столицы, и угрожает взорвать бомбу.
ИА Красная Весна 11:53
Авто
В России появится ГОСТ по отзыву автомобилей
Если инициирует и контролирует сервисную кампанию сам автопроизводитель, отзыв будет считаться «добровольным».
Автоновости дня 05:37
Политика
Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
"Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", – сообщил Медведев на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса (цитаты РИА Новости).
Вести.Ru 10:56
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК 01 августа в 21:51
Энергетика
«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году
"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссии в 2020 году в $2,69 млрд.
Газета.Ru 03:28
Шоу-бизнес
Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленный журналом Forbes.
Интерфакс 06:54
Здоровье
В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски
В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.
Life.ru вчера в 07:12
Игры
PlayStation проведет презентацию State of Play 6 августа
Sony PlayStation анонсировала новую презентацию State of Play. Трансляция стартует 6 августа в 23:00 по московскому времени.
Cyber.sports.ru 10:21
Кино
Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр
Показ документального фильма из шести эпизодов High Score («Рекорд») о «золотом веке» в истории видеоигр, анонсировала стриминговая площадка Netflix, 3 августа сообщает портал Nintendo Enthusiast.
ИА Красная Весна 11:31
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36