Центробанк России сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки в понедельник, 3 августа. Его стоимость составила 87,2253 рубля, информирует «Газета.ру». Согласно информации представителей ЦБ, официальный курс доллара увеличился на 73,25 копейки, до 74,1586 рубля.

Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки

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