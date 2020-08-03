Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки

Центробанк России сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки в понедельник, 3 августа. Его стоимость составила 87,2253 рубля, информирует «Газета.ру». Согласно информации представителей ЦБ, официальный курс доллара увеличился на 73,25 копейки, до 74,1586 рубля.
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Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки

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За последние десять дней курс евро вырос почти на 5 рублей

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Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

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Футбол

Мосгорсуд изменил наказание Мамаеву

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МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
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В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

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«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссии в 2020 году в $2,69 млрд.
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