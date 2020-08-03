Финансы
Телеканал 360°Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки
Центробанк России сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки в понедельник, 3 августа. Его стоимость составила 87,2253 рубля, информирует «Газета.ру». Согласно информации представителей ЦБ, официальный курс доллара увеличился на 73,25 копейки, до 74,1586 рубля.
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Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета вчера в 17:21
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Политика
Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами
Экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну.
Известия 08:19
Футбол
Жиго высказался о переходе Кокорина в «Спартак»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина стан «красно-белых».
Нева Спорт 05:21
Происшествия
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней.
REGNUM 05:11
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Армия и оружие
В ОАК рассказали о планах поставок беспилотника «Охотник» в войска
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах поставок беспилотника «Охотник» в российские войска.
RT на русском 06:53
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова
В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
Авто
В России открыт предзаказ на специальные версии Range Rover
Дилеры в России одновременно принимают заказы на еще одну версию автомобиля - Range Rover Westminster, который создавался на базе стандартной модели в версии Vogue.
Car.ru 09:01
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми
Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Общество
Названы сроки регистрации первой в России вакцины от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 08:25
Космос
Петербургские ученые создадут систему для очистки космоса от мусора
Петербургские ученые придумали, как очистить космос от мусора и обезопасить пилотируемые космические аппараты.
Невские Новости вчера в 23:39
Политика
Депутат-единоросс написала в СК заявление на коммуниста Бондаренко
Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская ("Единая Россия") написала заявление в Следственный комитет на своего коллегу из КПРФ Николая Бондаренко.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:54
Здоровье
Правительство РФ увеличило выплаты на лекарства для льготников
Власти РФ увеличили ежемесячную сумму, выделяемую государством на приобретение лекарств для льготников.
ФАН 07:13
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Происшествия
Спецназ задержал захватившего отделение банка в Киеве мужчину
Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины.
РИА Новости 07:57
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Политика
Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер .
Znak.com 00:41
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Происшествия
В Берлине во время протестов задержали более 130 человек
Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM По данным журналистов, на акции против ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, всего были задержаны 133 человека.
REGNUM вчера в 10:51
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru вчера в 14:27
Здоровье
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
В местах массового скопления людей складываются благоприятные условия для распространения инфекции, добавил он.
Народные новости вчера в 10:13