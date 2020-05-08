Падение ВВП России во втором квартале текущего года может составить 8%, заявила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина 8 мая в ходе видеоконференции.

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