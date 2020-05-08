Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЦентробанк спрогнозировал падение ВВП России во II квартале

Падение ВВП России во втором квартале текущего года может составить 8%, заявила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина 8 мая в ходе видеоконференции.
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Россия вступила в эпоху отрицательного роста

Lenta.ruвчера в 09:35

Набиуллина: ВВП России упадет во II квартале на 8%, ЦБ продолжит снижать ключевую ставку

Вести.Ruвчера в 09:26

В ЦБ рассказали о падении ВВП России на 8% во II квартале

Московский Комсомолецвчера в 08:27

Набиуллина заявила, что падение ВВП во II квартале может составить 8%

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ЦБ РФ заявил о «весьма серьезных» экономических последствиях COVID-ограничений

Интерфаксвчера в 08:31

Набиуллина оценила уровень спада российской экономики

Российская газетавчера в 08:48

В Центробанке спрогнозировали падение ВВП России на 8% во II квартале 2020 года

Говорит Москвавчера в 08:21
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Общество

Учредитель фонда помощи «Вера» госпитализирована с коронавирусом

Известный общественный деятель, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом.
Российская газета вчера в 22:04
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Происшествия

В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
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Политика

Киевляне в День Победы принесли цветы к могиле Неизвестного солдата

Отмечается, что цветы к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве люди начали приносить с раннего утра.
ИА Красная Весна 05:03
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Финансы

ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов

Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
ТАСС вчера в 08:35
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Происшествия

В польском центре ядерных исследований произошел пожар

РИА Новости 04:22
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Армия и оружие

Корабли НАТО ушли из Баренцева моря

Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
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Политика

Путин лично наблюдал за полетом авиации над Красной площадью

Вести.Ru 07:19
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Игры

В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered

CyberSport.ru вчера в 05:00
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Спорт

Horizon Zero Dawn вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam

Horizon Zero Dawn от студии Guerrilla Games заняла десятую строчку в списке желаемых игр в Steam.
CyberSport.ru 07:16
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Здоровье

В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому

8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент 03:41
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Происшествия

Проценко объяснил сокращение числа поступающих в Коммунарку пациентов

Снижение количества поступающих пациентов в больницу в Коммунарке, где принимают людей с подозрением на COVID-19, связано с тем, что в Москве расширили коечный фонд для зараженных коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 07:13
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Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
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Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы и восхитила поклонников

Уругвайская певица Наталья Орейро восхитила пользователей сети, исполнив советскую песню в честь Дня Победы.
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Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
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Шоу-бизнес

Милла Йовович показала портрет бабушки, служившей на войне медсестрой

Голливудская актриса Милла Йовович опубликовала фотографию своей бабушки Татьяны Поповой, которая была медсестрой на войне, и дошла до Берлина.
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Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

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Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

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Общество

В Свердловской области ещё 121 человек заразился коронавирусом

За последние сутки коронавирусную инфекцию в Свердловской области подхватил ещё 121 человек.
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Шоу-бизнес

Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:

На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
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Создателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали

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Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины

Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 14:39
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Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте.
Коммерсантъ вчера в 10:47
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В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
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Армия и оружие

NI: в России функционирует страшная для США советская «Мертвая рука»

Как указывает NI, российские официальные лица подтвердили сохранение системы "Периметр" в рабочем состоянии и в ХХІ веке.
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Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
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Политика

У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус

Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.
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