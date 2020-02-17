Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк спрогнозировал рост ВВП в первом квартале на 2,5%

Согласно прогнозу Центробанка, российская экономика продемонстрирует относительно высокий рост в первом квартале, но затем замедлится и по итогам года прибавит лишь 1,5 - 2%. А вот рекордно низкая в начале года инфляция начнет разгоняться и выйдет на показатель до 4%. Негатива добавит китайский вирус, уже признанный ЦБ фактором риска.
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с чего всё началось

Экономика получит подъемные

Рост придется поддерживать перераспределением в регионы «Бюджетный импульс» в экономике в начале 2020 года неизбежен: Банк России в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) подтверждает прогноз роста ВВП в первом квартале до 2,2–2,5% и стимулирующий характер бюджетной политики в течение всего года.
Коммерсантъ17 февраля в 16:58

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Экономика получит подъемные

Коммерсантъ17 февраля в 16:58

Центробанк спрогнозировал рост ВВП в первом квартале на 2,5%

Газета.Ru17 февраля в 14:50

Центробанк прогнозирует рост ВВП России в I квартале 2020 года на 2-2,5%

REGNUM17 февраля в 10:55

ЦБ надеется на ускорение роста ВВП России в I квартале

Росбалт17 февраля в 10:59

Центробанк спрогнозировал рост ВВП на 2,5%

Национальная служба новостей17 февраля в 11:27

ЦБ: рост ВВП в I квартале составит 2–2,5%

News.ru17 февраля в 11:40

Рост ВВП РФ в I квартале составит 2-2,5%, прогнозируют в ЦБ

ПРАЙМ17 февраля в 10:38
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Общество

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Lenta.ru вчера в 15:18
Политика

Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
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Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Общество

Глава МВД Украины приехал в Новые Санжары, чтобы успокоить людей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал в Полтавскую область, чтобы успокоить жителей посёлка Новые Санжары, сообщил 20 февраля телеканал «НАШ».
REGNUM 07:39
Футбол

Гвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу, выразившего поддержку УЕФА после исключения английского клуба из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Soccer.ru вчера в 21:23
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Политика

Песков назвал риторическим вопрос, как прожить на МРОТ

Кремль отказался отвечать на вопрос, как прожить на 12,1 тыс. руб.
Коммерсантъ 07:24
Политика

Китай лишил аккредитации троих журналистов Wall Street Journal

Власти Китая аннулировали аккредитацию троих журналистов Wall Street Journal в Пекине, передает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.
Аргументы и Факты вчера в 05:15
Авто

Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Car.ru 06:01
Политика

Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
Народные новости 18 февраля в 11:44
Происшествия

Пропавшие в Чечне трое уроженцев Дагестана объявлены в розыск

МВД Дагестана объявило в розыск трех уроженцев республики, пропавших 10 февраля в Чечне.
Газета.Ru 06:50
Авто

Новый УАЗ «Патриот» изменится до неузнаваемости

В базе Федерального института промышленной собственности вновь появились новые изображения деталей российского внедорожника УАЗ «Патриот» следующей генерации.
32CARS.ru 04:27
Автоспорт

Хэмилтон лидирует в первый день тестов

Лучшее время показал Льюис Хэмилтон, проехав круг за 1:16.976 – на секунду быстрее прошлогоднего результата первого дня тестов, когда Феттель возглавил протокол.
F1news.ru вчера в 12:02
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Lenta.ru 07:27
Общество

ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм

Большинство россиян связывают с понятием "патриотизм" любовь к своей стране (85%) и неподкупность (80%), об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости 05:11
Экономика

Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов

Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
РБК 07:36
Наука

Врачи выяснили, как бороться с мигренью

Специалисты в области медицины выяснили, как можно решить проблему с мигренью.
Discover24 06:12
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма

Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Sibnet Новости вчера в 23:39
Общество

Владимир Путин приехал почтить память Анатолия Собчака

В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
Петербургский дневник вчера в 06:24
Единоборства

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
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Устроивший стрельбу в Германии найден мертвым

BFM.ru вчера в 23:33
Происшествия

В Шереметьево женщина пыталась пронести украденные $40 тысяч в обуви

В московском аэропорту Шереметьево задержали семейную пару, которая пыталась ограбить пассажирку рейса Лос-Анджелес — Москва.
Газета.Ru 06:49
Происшествия

Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье

Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:36
Футбол

Владельцу «ПСЖ» предъявили обвинения по делу о правах на трансляцию ЧМ

Генеральный прокурор Швейцарии объявил, что владельцу «ПСЖ» и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи предъявлено обвинение по делу по продаже прав на трансляцию чемпионата мира.
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Происшествия

Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова

Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
RT на русском вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Яна Рудковская назвала свой реальный возраст

Яна Рудковская опубликовала эмоциональный пост в сети. Продюсер заявила, что ей надоело, когда спекулируют на теме её реального возраста.
Paparazzi.ru вчера в 10:25
Экономика

WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд

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Как работают Яндекс.Новости?
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