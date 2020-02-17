Рост придется поддерживать перераспределением в регионы «Бюджетный импульс» в экономике в начале 2020 года неизбежен: Банк России в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) подтверждает прогноз роста ВВП в первом квартале до 2,2–2,5% и стимулирующий характер бюджетной политики в течение всего года.

с чего всё началось

Согласно прогнозу Центробанка, российская экономика продемонстрирует относительно высокий рост в первом квартале, но затем замедлится и по итогам года прибавит лишь 1,5 - 2%. А вот рекордно низкая в начале года инфляция начнет разгоняться и выйдет на показатель до 4%. Негатива добавит китайский вирус, уже признанный ЦБ фактором риска.

Центробанк спрогнозировал рост ВВП в первом квартале на 2,5%

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