Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных в России

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году. Об этом в среду, 28 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на регулятор. Ознакомившись со статистикой Центробанка, издание отмечает, что с 2016 года оборот наличных денег в России увеличивался.В источнике
Lenta.ru
Газета.Ru
News.ru
ОГТРК Ямал-Регион
Zaim.com
Deita.ru
Московский Комсомолец
ПРАЙМ
Известия
ИА Крыминформ
Гудвилл.онлайн
Телеканал Санкт-Петербург
Ридус
URA.Ru
Общественная служба новостей
ФАН
АБН
РИА Томск
Комсомольская правда
Экономика сегодня
Взгляд-инфо
Piter.tv
Пенза-Пресс
Рамблер
Город24
РЕН ТВ

С чего всё началось

Наличным счетом: ЦБ ожидает сокращения кэша в обороте в 2021 году

Центробанк прогнозирует в 2021 году сокращение объема оборота наличных денег в России. Об этом «Известиям» сообщили в регуляторе. В 2020 году объем «кэша» в экономике резко вырос: на 2,8 трлн и составил 13,4 трлн рублей.
Известия17:01

Подробнее о событии

ЦБ сообщил, что ожидает сокращение оборота наличных денег в России

Московский Комсомолец22:46

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных в России

Lenta.ru22:10

ЦБ прогнозирует сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году

Ридусвчера в 14:47

Центробанк РФ предрек сокращение оборота наличных в 2021 году

РЕН ТВ18:08

Наличным счетом: ЦБ ожидает сокращения кэша в обороте в 2021 году

Известия17:01

Центробанк РФ заявил о сокращении оборота наличных в 2021 году

URA.Ru18:56

В ЦБ спрогнозировали уменьшение оборота наличных денег в 2021 году

Говорит Москвавчера в 14:38
Интересное

В космосе уберут мусор

Худший сценарий описывается как так называемый синдром Кесслера, при котором количество космического мусора растет из-за все новых столкновений космических аппаратов, вызывающих появление огромного количества осколков, а следовательно, и дальнейшие столкновения — и в конечном итоге ближний космос становится непригодным для полетов.
Коммерсантъ04:00

Лавров назвал шизофренией ситуацию вокруг расследования взрывов в Чехии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «шизофренией чистой воды» заявления официальных лиц Чехии о причинах взрывов на складе во Врбетице и последовавшие обвинения президента страны Милоша Земана в госизмене из-за того, что он предложил рассматривать все версии произошедшего.
Взгляд.ру03:29

Мурашко поздравил работников скорой с профессиональным праздником

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил с профессиональным праздником работников скорой медицинской помощи, отметив, что в период пандемии на эту службу легла серьёзная нагрузка - за прошлый год сотрудники "скорой" выезжали на вызовы более 45 миллионов раз.
РИА Новости02:38

В Чехии взорван склад боеприпасов, предназначавшийся для поставок ВСУ

В результате взрывов на складах боеприпасов на территории Чехии в 2014 году было уничтожено вооружение и боеприпасы, предназначавшиеся для поставок Вооружённым силам Украины для ведения боевых действий в Донбассе.
Avia.proвчера в 17:20