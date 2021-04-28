Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных в России

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году. Об этом в среду, 28 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на регулятор. Ознакомившись со статистикой Центробанка, издание отмечает, что с 2016 года оборот наличных денег в России увеличивался.В источнике
Lenta.ru
Газета.Ru
News.ru
Zaim.com
Известия
Московский Комсомолец
Deita.ru
ПРАЙМ
ОГТРК Ямал-Регион
ИА Крыминформ
Mockva.ru
Би-порт
Телеканал Санкт-Петербург
Гудвилл.онлайн
Ридус
Экономика сегодня
Общественная служба новостей
URA.Ru
ФАН
Live24
АБН
РИА Томск
RuNews24.ru
Взгляд-инфо
Комсомольская правда
Piter.tv
Пенза-Пресс
Город24
РЕН ТВ

С чего всё началось

Наличным счетом: ЦБ ожидает сокращения кэша в обороте в 2021 году

Центробанк прогнозирует в 2021 году сокращение объема оборота наличных денег в России. Об этом «Известиям» сообщили в регуляторе. В 2020 году объем «кэша» в экономике резко вырос: на 2,8 трлн и составил 13,4 трлн рублей.
Известия17:01

Подробнее о событии

ЦБ сообщил, что ожидает сокращение оборота наличных денег в России

Московский Комсомолец22:46

Центробанк РФ предрек сокращение оборота наличных в 2021 году

РЕН ТВ18:08

Центробанк РФ заявил о сокращении оборота наличных в 2021 году

URA.Ru18:56

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных в России

Lenta.ru22:10

Наличным счетом: ЦБ ожидает сокращения кэша в обороте в 2021 году

Известия17:01

ЦБ прогнозирует сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году

Ридусвчера в 14:47

В ЦБ спрогнозировали уменьшение оборота наличных денег в 2021 году

Говорит Москвавчера в 14:38
Интересное

Около 120 протоколов составлено после проверки рынков в Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов составили около 120 административных протоколов по результатам крупной проверки рынков в Аксайском районе Ростовской области, силовики проверили более 500 торговых объектов.
ТАСС03:26

Россия высылает сотрудников посольств Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии

«Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ05:28