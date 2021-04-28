Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных в России

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году. Об этом в среду, 28 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на регулятор. Ознакомившись со статистикой Центробанка, издание отмечает, что с 2016 года оборот наличных денег в России увеличивался.В источнике
Lenta.ru
Известия
Татарстан-24
Zaim.com
Газета.Ru
Deita.ru
ИА Красная Весна
Ридус
Московский Комсомолец
ИА Крыминформ
Рамблер
News.ru
Mockva.ru
ПРАЙМ
Live24
МедиаПоток
Крылатское.ру
Би-порт
Общественная служба новостей
Телеканал Санкт-Петербург
URA.Ru
Ньюс-НН
ФАН
RuNews24.ru
РИА Томск
АБН
Экономика сегодня
Взгляд-инфо
Пенза-Пресс
Комсомольская правда

С чего всё началось

Наличным счетом: ЦБ ожидает сокращения кэша в обороте в 2021 году

Центробанк прогнозирует в 2021 году сокращение объема оборота наличных денег в России. Об этом «Известиям» сообщили в регуляторе. В 2020 году объем «кэша» в экономике резко вырос: на 2,8 трлн и составил 13,4 трлн рублей.
Известия17:01

Подробнее о событии

ЦБ сообщил, что ожидает сокращение оборота наличных денег в России

Московский Комсомолец22:46

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных в России

Lenta.ru22:10

ЦБ прогнозирует сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году

Ридусвчера в 14:47

Центробанк РФ предрек сокращение оборота наличных в 2021 году

РЕН ТВ18:08

Наличным счетом: ЦБ ожидает сокращения кэша в обороте в 2021 году

Известия17:01

Центробанк РФ заявил о сокращении оборота наличных в 2021 году

URA.Ru18:56

В ЦБ спрогнозировали уменьшение оборота наличных денег в 2021 году

Говорит Москвавчера в 14:38
Интересное

В восьми российских регионах объявили дополнительные выходные из-за религиозных праздников

В Башкирии, Крыму и Татарстане принято решение о дополнительном выходном в связи с праздником Ураза-байрам - днем окончания поста в месяц Рамадан, а в Адыгее решили сделать нерабочими и 11, и 13 мая, сообщили ТАСС в пресс-службах органов власти и правительствах регионов.
ТАСС09:14