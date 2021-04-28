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Экономика

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных в России

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году. Об этом в среду, 28 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на регулятор. Ознакомившись со статистикой Центробанка, издание отмечает, что с 2016 года оборот наличных денег в России увеличивался.В источнике
Lenta.ru
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Deita.ru
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С чего всё началось

Наличным счетом: ЦБ ожидает сокращения кэша в обороте в 2021 году

Центробанк прогнозирует в 2021 году сокращение объема оборота наличных денег в России. Об этом «Известиям» сообщили в регуляторе. В 2020 году объем «кэша» в экономике резко вырос: на 2,8 трлн и составил 13,4 трлн рублей.
Известия17:01

Подробнее о событии

ЦБ сообщил, что ожидает сокращение оборота наличных денег в России

Московский Комсомолец22:46

Центробанк РФ предрек сокращение оборота наличных в 2021 году

РЕН ТВ18:08

Центробанк РФ заявил о сокращении оборота наличных в 2021 году

URA.Ru18:56

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных в России

Lenta.ru22:10

Наличным счетом: ЦБ ожидает сокращения кэша в обороте в 2021 году

Известия17:01

ЦБ прогнозирует сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году

Ридусвчера в 14:47

В ЦБ спрогнозировали уменьшение оборота наличных денег в 2021 году

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