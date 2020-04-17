Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ утвердил новые меры защиты граждан, поддержки экономики и смягчения валютного контроля

Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан, поддержке кредитования экономики, временному смягчению ПОД/ФТ и валютного контроля. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки экономики

ТК Звезда06:54

ЦБ утвердил новые меры защиты граждан, поддержки экономики и смягчения валютного контроля

Коммерсантъ07:38

Центробанк утвердил новые меры по поддержке российской экономики

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Центробанк утвердил дополнительные меры поддержки экономики

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ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки экономики в связи с пандемией CoViD-19

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ЦБ утвердил новые меры поддержки российской экономики

Московский Комсомолец06:44

ЦБ разрешил не применять повышенные надбавки к капиталу при реструктуризации кредитов физлицам

Интерфакс06:16
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
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В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
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Политика

Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Путешествия

Раскрыты сроки возобновления поездок туристов в Турцию

Lenta.ru 07:54
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
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Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости 08:00
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Недвижимость

Путин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан.
Комсомольская правда вчера в 20:29
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Экономика

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
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Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
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Общество

Главврач больницы в Москве рассказал о работе на пределе возможностей

Больница имени Филатова в Москве работает на пределе возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты.
Российская газета 00:32
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Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Общество

Роспотребнадзор назвал плавным прирост заболевших коронавирусом

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 07:59
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Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ во время пандемии

Минздрав России опубликовал вторую версию Временных методических рекомендаций "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19".
Российская газета 07:19
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
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Шоу-бизнес

Собчак раскритиковала «обмазывающихся говном» на карантине звезд

Lenta.ru 07:53
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

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Культура

Коммунисты потребовали запрета сериала «Зулейха открывает глаза»

Live24 01:55
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Политика

МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США

Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей.
REGNUM 15 апреля в 01:27
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Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

«За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста», — приводит Интерфакс его слова.
RT на русском 03:51
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Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
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Политика

Трамп выразил готовность отправить аппараты ИВЛ в Россию

Трамп в ходе брифинга отметил, что США предстоит наладить массовое производство ИВЛ.
Государственные Вести вчера в 02:16
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
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Политика

Президент России выступит с новым обращением

В среду Президент России Владимир Путин в начале совещания с членами правительства выступит с новым обращением.
Tverigrad.ru 15 апреля в 07:13
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