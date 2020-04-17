Экономика
КоммерсантъЦБ утвердил новые меры защиты граждан, поддержки экономики и смягчения валютного контроля
Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан, поддержке кредитования экономики, временному смягчению ПОД/ФТ и валютного контроля. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Политика
Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Общество
Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
Недвижимость
Путин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан.
Комсомольская правда вчера в 20:29
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
Главврач больницы в Москве рассказал о работе на пределе возможностей
Больница имени Филатова в Москве работает на пределе возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты.
Российская газета 00:32
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост заболевших коронавирусом
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 07:59
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ во время пандемии
Минздрав России опубликовал вторую версию Временных методических рекомендаций "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19".
Российская газета 07:19
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Политика
МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США
Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей.
REGNUM 15 апреля в 01:27
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
«За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста», — приводит Интерфакс его слова.
RT на русском 03:51
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Политика
Трамп выразил готовность отправить аппараты ИВЛ в Россию
Трамп в ходе брифинга отметил, что США предстоит наладить массовое производство ИВЛ.
Государственные Вести вчера в 02:16
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Политика
Президент России выступит с новым обращением
В среду Президент России Владимир Путин в начале совещания с членами правительства выступит с новым обращением.
Tverigrad.ru 15 апреля в 07:13