Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан, поддержке кредитования экономики, временному смягчению ПОД/ФТ и валютного контроля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Политика Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения. 402

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 389

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля. 287

Общество Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости». 574

Экономика Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так. 508

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 415

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 590

Общество Роспотребнадзор назвал плавным прирост заболевших коронавирусом В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. 34

Здоровье Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ во время пандемии Минздрав России опубликовал вторую версию Временных методических рекомендаций "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19". 219

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,3K

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 26

Политика МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей. 4,6K

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 437