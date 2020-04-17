Экономика

RZN.infoRZN.infoЦентробанк утвердил дополнительные меры поддержки экономики

Центробанк утвердил дополнительные меры для поддержки кредитования, защиты интересов граждан и временное смягчение валютного контроля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Центробанк прописал нормы в рамках противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
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Банк России облегчил массовую реструктуризацию кредитов граждан

Российская газета08:43

ЦБ утвердил новые меры защиты граждан, поддержки экономики и смягчения валютного контроля

Коммерсантъ07:38

ЦБ разрешил не применять повышенные надбавки к капиталу при реструктуризации кредитов физлицам

Интерфакс06:16

ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки экономики в связи с пандемией CoViD-19

Life.ru06:47

ЦБ утвердил новые меры поддержки российской экономики

Московский Комсомолец06:44

ЦБ утвердил новые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии

БИЗНЕС Online06:30

ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки экономики

ТК Звезда06:54
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Армия и оружие

МИД ответил на обвинения США в испытаниях противоспутниковой ракеты

Российский МИД ответил на обвинения США Москвы в том, что она проводит испытания противоспутниковой ракеты.
Ореанда-Новости 08:50
3
Здоровье

В Саратовской области закрыли на карантин город Ершов

Ершов находится в восточной части Саратовской области, расстояние от него до Самары – 250 километров, до самых южных населенных пунктов региона - 200 км. Отметим также, что в Ульяновской области завтра будут закрыты на карантин рабочие поселки Карсун и Языково.
СОВА 06:30
4
Политика

Пять препаратов от коронавируса испытываются в России

Пять российских препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции находятся на стадии клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция ведется на канале "Россия 24".
Газета.Ru 09:27
3
Политика

Путин потребовал от владимирского губернатора отчёт о коронавирусе

Глава государства назвал Владимирскую область и республику Коми регионами со «сложной ситуацией» по коронавирусу и заявил, что главы региона должны перед ним отчитаться.
REGNUM 09:11
9
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
430
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
369
Путешествия

В Турции назвали сроки открытия туристического сезона

Представители туриндустрии Турции озвучили скорректированные планы на сезон.
Сусанин 09:28
90
Кино

Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли

Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor вчера в 04:20
12
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
682
Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
3,9K
Шоу-бизнес

Мария Порошина предстала в новом образе

Актриса Мария Порошина на странице в социальной сети предстала в новом образе. Она попросила своих подписчиков оценить его.
MedikForum.ru вчера в 12:03
3
Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 26 апреля

В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 26 апреля 2020 года, об этом сообщает оперативный штаб.
Областная газета (г. Иркутск) 08:25
13
Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
551
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
4
Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
447
Кино

Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
3,1K
Шоу-бизнес

Василиса Володина рассказала о причине ухода с «Давай поженимся»

Лариса Гузеева сообщила о том, что ее коллега Василиса Володина временно приостанавливает работу на телешоу.
OvideO.ru вчера в 14:19
42
Происшествия

В Саратове умер четвертый пациент с коронавирусом

Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратове, причиной смерти стало тяжелое хроническое заболевание с множественными осложнениями, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 09:45
7
Происшествия

Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой

Газета.Ru 03:39
220
Здоровье

Обнаружен необычный симптом коронавируса на ногах

Сыпь или ранки на ногах могут указывать на заражение коронавирусом. В этом убеждены врачи из Испании и Италии.
Вечерний курьер вчера в 03:00
446
Шоу-бизнес

Джиган платит по 100 тысяч рублей в сутки за лечение в элитной клинике

Жена навестила рэпера лишь однажды На протяжении двух последних недель Джиган не выходит на связь с публикой, что весьма обеспокоило многих фанатов.
WomanHit.ru 03:47
5
Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
Российская газета 06:38
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Происшествия

В Подмосковье завели дело против сбежавшего пациента с коронавирусом

В главке МВД по Московской области сообщили, что в округе Жуковский было возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом 50-летнего местного жителя, который самовольно покинул медицинское учреждение.
Московский Комсомолец 09:24
4
Экономика

ЕЭК предложила ввести налог на неторговые валютообменные операции

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) для ограничения вывоза капитала за рубеж предлагает ввести налог на неторговые валютообменные операции.
ТАСС 14 апреля в 20:40
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Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
165
Здоровье

Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус

По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец вчера в 20:08
24
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
680
Происшествия

Адвокат Абызова Вершинин отправлен под домашний арест

Интерфакс 09:41
63
Здоровье

Онколог назвал опасную реакцию на коронавирус иммунитета

Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:14
54
Политика

Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 08:57
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Как работают Яндекс.Новости?
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