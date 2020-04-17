Центробанк утвердил дополнительные меры для поддержки кредитования, защиты интересов граждан и временное смягчение валютного контроля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Центробанк прописал нормы в рамках противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Здоровье В Саратовской области закрыли на карантин город Ершов Ершов находится в восточной части Саратовской области, расстояние от него до Самары – 250 километров, до самых южных населенных пунктов региона - 200 км. Отметим также, что в Ульяновской области завтра будут закрыты на карантин рабочие поселки Карсун и Языково. 4

Политика Пять препаратов от коронавируса испытываются в России Пять российских препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции находятся на стадии клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция ведется на канале "Россия 24". 3

Политика Путин потребовал от владимирского губернатора отчёт о коронавирусе Глава государства назвал Владимирскую область и республику Коми регионами со «сложной ситуацией» по коронавирусу и заявил, что главы региона должны перед ним отчитаться. 9

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 430

Шоу-бизнес Мария Порошина предстала в новом образе Актриса Мария Порошина на странице в социальной сети предстала в новом образе. Она попросила своих подписчиков оценить его. 3

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 4

Общество Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции. 447

Происшествия В Саратове умер четвертый пациент с коронавирусом Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратове, причиной смерти стало тяжелое хроническое заболевание с множественными осложнениями, сообщил в пятницу областной минздрав. 7

Здоровье Обнаружен необычный симптом коронавируса на ногах Сыпь или ранки на ногах могут указывать на заражение коронавирусом. В этом убеждены врачи из Испании и Италии. 446

Происшествия Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции. 126

Происшествия В Подмосковье завели дело против сбежавшего пациента с коронавирусом В главке МВД по Московской области сообщили, что в округе Жуковский было возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом 50-летнего местного жителя, который самовольно покинул медицинское учреждение. 4

Экономика ЕЭК предложила ввести налог на неторговые валютообменные операции Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) для ограничения вывоза капитала за рубеж предлагает ввести налог на неторговые валютообменные операции. 260

Здоровье Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание. 24

Здоровье Онколог назвал опасную реакцию на коронавирус иммунитета Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом. 54