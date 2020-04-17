Экономика
VSE42.RUЦентробанк утвердил новые меры по поддержке российской экономики
Центральный банк одобрил дополнительные меры, направленные на защиту интересов россиян. Банк России утвердил новые меры, направленные на поддержку кредитования экономики и на временное смягчение валютного контроля.
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Экономика
Российских банкиров попросили временно не выселять ипотечников
В рамках поддержки граждан ЦБ рекомендует банкам, микрофинансовым и прочим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников и лиц, которые проживают вместе с ними.
Lenta.ru 06:30
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Общество
Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Общество
В МЧС оценили задымление от пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС
«Расстояние от места лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Украины до ближайшей границы с Брянской областью составляет более 150 км. Как и прогнозировалось ранее, задымление от пожаров на территорию России не распространяется», — приводит ТАСС сообщение МЧС.
RT на русском 07:16
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости вчера в 11:36
Здоровье
В Ростовской области выявили недостаток инфекционных коек
Специалисты группы в ходе проверки выявили, что в больницах не хватает инфекционных коек, отсутствует необходимое оборудование.
Эксперт ЮГ 02:25
Общество
Госдума приняла закон о барах на первых этажах жилых домов
Документ, получивший название "закон о наливайках", предполагает введение ограничений на продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе.
Интерфакс 07:01
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 15 апреля в 12:53
Здоровье
Китай предоставил России партию гидроксихлорохина для лечения COVID-19
Партию в 68600 упаковок лекарства, предназначенного для лечения больных COVID-19, в качестве гуманитарной помощи передала России китайская фармацевтическая компания.
Российская газета 02:06
Интернет
Банковский троян активизировался на фоне пандемии
«Газета.ru» сообщила, что происходит это на фоне пандемии коронавируса.
Телеканал 360° 07:30
Политика
Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru вчера в 03:21
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные
В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
Общество
Вернувшиеся из Сеула хабаровчане устроили дебош в обсерваторе
Помещенные в обсерватор на карантин хабаровчане, вернувшиеся из Сеула, потребовали отпустить их домой и устроили дебош, у них взяты положительные пробы на новый коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Взгляд.ру 07:12
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Космос
Рогозин похвалился «атлетичной красавицей»
News.ru 14 апреля в 09:14
Политика
В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google
Случаи блокировки аккаунтов российских СМИ компанией Google в Кремле считают недопустимым.
Российская газета 06:23
Происшествия
Основателя Vee Security Литреева освободили из-под домашнего ареста
Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил из-под домашнего ареста основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александра Литреева, который обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, передает корр. ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию из зала суда.
ТАСС 07:00
Происшествия
В Ярославской области при пожаре погибли мэр города и его жена
Российская газета 03:17
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31