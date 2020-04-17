Центральный банк одобрил дополнительные меры, направленные на защиту интересов россиян. Банк России утвердил новые меры, направленные на поддержку кредитования экономики и на временное смягчение валютного контроля.

Экономика Российских банкиров попросили временно не выселять ипотечников В рамках поддержки граждан ЦБ рекомендует банкам, микрофинансовым и прочим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников и лиц, которые проживают вместе с ними. 3

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 59

Общество Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры. 116

Общество «Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения". 178

Общество В МЧС оценили задымление от пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС «Расстояние от места лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Украины до ближайшей границы с Брянской областью составляет более 150 км. Как и прогнозировалось ранее, задымление от пожаров на территорию России не распространяется», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Здоровье В Ростовской области выявили недостаток инфекционных коек Специалисты группы в ходе проверки выявили, что в больницах не хватает инфекционных коек, отсутствует необходимое оборудование. 105

Общество Госдума приняла закон о барах на первых этажах жилых домов Документ, получивший название "закон о наливайках", предполагает введение ограничений на продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе. 2

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля. 96

Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 2,2K

Происшествия В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД. 130

Экономика Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 4K

Интернет Банковский троян активизировался на фоне пандемии «Газета.ru» сообщила, что происходит это на фоне пандемии коронавируса.

Политика Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения. 226

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 365

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 26

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Общество Вернувшиеся из Сеула хабаровчане устроили дебош в обсерваторе Помещенные в обсерватор на карантин хабаровчане, вернувшиеся из Сеула, потребовали отпустить их домой и устроили дебош, у них взяты положительные пробы на новый коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Фургал. 12