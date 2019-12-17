с чего всё началось

С июля 2020 года ЦБ может обязать банки резервировать больше средств, если ипотеку берет клиент с массой других кредитов. Поэтому организации потеряют интерес к таким заемщикам. Центробанк разработал схему повышенного резервирования при выдаче ипотеки.

Общество Константин Котов обжаловал «дадинскую» статью в Конституционном суде По словам адвокатов Марии Эйсмонт и Сергея Голубка, которые представляют интересы Котова в КС, в жалобе их подзащитный утверждает, что эта статья нарушает его конституционное право на свободу мирных собраний.

Общество Роскачество назвало лучшие игристые вина Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Экономика Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.

Политика В Германии расценили слова Меркель как «объявление войны» Трампу Реакция федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, высказавшейся в ходе выступления в бундестаге против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», является «объявлением войны».

Гаджеты Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.

Экономика В режиме умеренного предновогоднего ралли Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.

Здоровье Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков Претензии у НМИЦ есть также к российскому дженерику ондасетрон, при введении стандартной дозы которого у 80% пациентов сохраняется тошнота; кроме того, повторные введения "не дают эффекта" и вызывают электролитные нарушения.

Происшествия SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Политика Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать Турчинов добавил к своим тирадам и то, что с «агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать».

Экономика Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.

Энергетика Нефть приближается к $67 за баррель Мировые цены на нефть установили новые сессионные максимумы, нефть Brent приближается к $67 за баррель в ходе торгов 19 декабря.

Общество В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Общество В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.