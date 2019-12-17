Экономика
66.ruЦентробанк ужесточит правила выдачи ипотеки
С июля 2020 года ЦБ может обязать банки резервировать больше средств, если ипотеку берет клиент с массой других кредитов. Поэтому организации потеряют интерес к таким заемщикам. Центробанк разработал схему повышенного резервирования при выдаче ипотеки.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомости17 декабря в 09:03
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Эксперты: расчет долговой нагрузки по ипотеке незначительно замедлит кредитование
ТАСС18 декабря в 13:07
Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки
Комсомольская правда18 декабря в 09:10
Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки
RT на русском17 декабря в 13:08
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Происшествия
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе.
Общество
Константин Котов обжаловал «дадинскую» статью в Конституционном суде
По словам адвокатов Марии Эйсмонт и Сергея Голубка, которые представляют интересы Котова в КС, в жалобе их подзащитный утверждает, что эта статья нарушает его конституционное право на свободу мирных собраний.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве
Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Экономика
Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»
Филипп Генс приобрел 84,15% в уставном капитале разработчика средств защиты информации «Код Безопасности».
Политика
В Германии расценили слова Меркель как «объявление войны» Трампу
Реакция федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, высказавшейся в ходе выступления в бундестаге против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», является «объявлением войны».
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Технологии
Уникальный самолет пополнил сегодня парк авиапредприятия «Северсталь»
Сегодня парк авиапредприятия в Череповце пополнил новый пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100.
Экономика
Ловля блоков: банки объединили системы против мошенников и террористов
Мошенники и террористы Крупнейшие российские компании по кибербезопасности разработали технологию для антифрод-систем, которая позволяет выявлять отмывание денег (модуль AML — Anti-Money Loundering).
Гаджеты
Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль
Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
Экономика
В режиме умеренного предновогоднего ралли
Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.
Здоровье
Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков
Претензии у НМИЦ есть также к российскому дженерику ондасетрон, при введении стандартной дозы которого у 80% пациентов сохраняется тошнота; кроме того, повторные введения "не дают эффекта" и вызывают электролитные нарушения.
Культура
Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала бакалавр по биохимии
Студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер, изучающая курс биохимии, выиграла конкурс «Мисс Америка – 2020», проведенный в Коннектикуте.
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя
Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Экономика
Чиновники определили, как должна вырасти зарплата в Барнауле в 2020 году
Вопрос об увеличении заработной платы в Барнауле в 2020 году обсудили в администрации Барнаула в рамках заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Общество
В Еврейской автономной области 31 декабря объявили выходным днем
Власти Еврейской автономной области утвердили перенос выходного с субботы, 28 декабря, на 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
Общество
Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года, сообщила газета Wall Street Journal.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
Турчинов добавил к своим тирадам и то, что с «агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать».
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.
Энергетика
Нефть приближается к $67 за баррель
Мировые цены на нефть установили новые сессионные максимумы, нефть Brent приближается к $67 за баррель в ходе торгов 19 декабря.
Кино
Объявлен лучший сериал года
Общество
В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам
Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
Происшествия
ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного
В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
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