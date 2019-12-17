Экономика

66.ru66.ruЦентробанк ужесточит правила выдачи ипотеки

С июля 2020 года ЦБ может обязать банки резервировать больше средств, если ипотеку берет клиент с массой других кредитов. Поэтому организации потеряют интерес к таким заемщикам. Центробанк разработал схему повышенного резервирования при выдаче ипотеки.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
Ведомости17 декабря в 09:03

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Лёгких кредитов не будет. Кому не дадут ипотеку

Life.ru18 декабря в 23:40

В 2020 году ужесточатся условия выдачи ипотеки

Сибдом18 декабря в 23:21

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК17 декабря в 10:11

Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки

Комсомольская правда18 декабря в 09:10

Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки

RT на русском17 декабря в 13:08

ЦБ предложил вновь повысить резервы для рискованной ипотеки

Коммерсантъ17 декабря в 14:52

Эксперты: расчет долговой нагрузки по ипотеке незначительно замедлит кредитование

ТАСС18 декабря в 13:07
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Несколько клубов английской Премьер-лиги интересуются нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.
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Названа дата видеоконференции по вопросу обмена пленными в Донбассе

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Общество

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Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

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РИА Новости вчера в 14:50
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
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Происшествия

В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
Происшествия

В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
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Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Высшая судебная инстанция подтвердила решение Федерального апелляционного суда, также признавшего Александра и Тимофея Вавиловых гражданами Канады.
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Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
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Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Полицейские раскрыли загадочное убийство коллекционера в Подмосковье

Оka.fm 03:55
Общество

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Lenta.ru 04:35
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

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Общество

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РИА Новости вчера в 07:03
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Тренер-хореограф российской фигуристки Алены Косторной Даниил Глейхенгауз не исключил, что в будущем она будет работать над изучением четверных прыжков.
РИА Новости 02:51
Спорт

WADA: выявлено около 2000 нарушений антидопинговых правил в 2017 году

В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
РИА Новости 03:31
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей.
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Шоу-бизнес

Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Наталье Фриске.
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Политика

Путин раскритиковал решение Ленина по передаче земель Украине

Владимир Путин назвал странным решение Владимира Ленина передать русские территории Украинской Советской Социалистической Республике.
Деловое.ТВ вчера в 12:36
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru вчера в 09:22
Политика

Президент Белоруссии прилетел в Санкт-Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
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Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
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Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
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Технологии

Facebook разработала операционную систему для замены Android

Владельцы Android-смартфонов столкнулись с проблемами Известно, что созданием операционной системы в Facebook руководит Марк Луковский.
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Хоккей

Овечкин занял третье место в рейтинге лучших игроков НХЛ десятилетия

Российский хоккеист Александр Овечкин появился в списке 100 лучших игроков НХЛ десятилетия.
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Новым главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич

Новогодний подарок волгоградцам сделал любимый футбольный клуб: сегодня, 20 декабря, подписали контракт с новым наставником - главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич.
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