с чего всё началось

С июля 2020 года ЦБ может обязать банки резервировать больше средств, если ипотеку берет клиент с массой других кредитов. Поэтому организации потеряют интерес к таким заемщикам. Центробанк разработал схему повышенного резервирования при выдаче ипотеки.

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Происшествия В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника Полиция ведет поиск 12-летнего школьника, который вечером в четверг после уроков сел в маршрутное такси в Челябинске, чтобы ехать домой, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.

Общество Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до шести градусов выше нуля.

Экономика Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.

Общество Роскачество назвало лучшие игристые вина Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.

Происшествия ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.

Общество Путин объявил о росте зарплат россиян По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Происшествия В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.

Экономика Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.

Армия и оружие Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет 19 декабря 2019 года исполнилось ровно 80 лет с того момента, когда легендарный танк Т-34 поступил на вооружение Красной Армии.