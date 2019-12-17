Экономика
66.ruЦентробанк ужесточит правила выдачи ипотеки
С июля 2020 года ЦБ может обязать банки резервировать больше средств, если ипотеку берет клиент с массой других кредитов. Поэтому организации потеряют интерес к таким заемщикам. Центробанк разработал схему повышенного резервирования при выдаче ипотеки.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомости17 декабря в 09:03
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Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки
Комсомольская правда18 декабря в 09:10
Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки
RT на русском17 декабря в 13:08
Эксперты: расчет долговой нагрузки по ипотеке незначительно замедлит кредитование
ТАСС18 декабря в 13:07
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