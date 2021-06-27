C 1 июля Центробанк ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, возвращая его таким образом на «допандемический» уровень. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что регулятор повысит надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам.В источнике
«Производство самцов, которые могут вступить в интенсивную конкуренцию за возможность спаривания, позволяет быстрее избавиться от вредных мутаций в популяции, что, таким образом, обеспечивает более здоровый набор генов и более высокую репродуктивную способность по сравнению с бесполым размножением», — объяснили специалисты.
Главный тренер сборной Португалии Фернандо Сантуш заявил, что ожидает от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с командой Бельгии такого же напряжения, какое бывает в финальных играх.