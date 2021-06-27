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Центробанк ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов

C 1 июля Центробанк ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, возвращая его таким образом на «допандемический» уровень. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что регулятор повысит надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам.В источнике

С чего всё началось

ЦБ с 1 июля вернет регулирование выдачи потребительских кредитов на «допандемический» уровень

Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, тем самым возвращая его на "допандемический" уровень.
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Банк России ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов

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В России с 1 июля ужесточат регулирование потребительских кредитов

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Центробанк ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов

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Регулирование выдачи потребительских кредитов ужесточается в России

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