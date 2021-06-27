C 1 июля Центробанк ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, возвращая его таким образом на «допандемический» уровень. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что регулятор повысит надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам.

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С чего всё началось ЦБ с 1 июля вернет регулирование выдачи потребительских кредитов на «допандемический» уровень Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, тем самым возвращая их уровень к "допандемическим" значениям. РИА Новости 01:25