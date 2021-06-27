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Центробанк ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов

C 1 июля Центробанк ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, возвращая его таким образом на «допандемический» уровень. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что регулятор повысит надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам.В источнике

С чего всё началось

ЦБ с 1 июля вернет регулирование выдачи потребительских кредитов на «допандемический» уровень

Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, тем самым возвращая их уровень к "допандемическим" значениям.
РИА Новости01:25

Подробнее о событии

В России с 1 июля ужесточат регулирование потребительских кредитов

РЕН ТВ02:12

ЦБ РФ ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов с 1 июля 2021

Комсомольская правда02:18

ЦБ ужесточил регулирование выдачи потребительских кредитов

Московский Комсомолец02:15

Банк России ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов

Life.ru02:24

Центробанк ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов

Lenta.ru01:59

Регулирование выдачи потребительских кредитов ужесточается в России

Москва 2401:34

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