Центробанк ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов
C 1 июля Центробанк ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, возвращая его таким образом на «допандемический» уровень. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что регулятор повысит надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам.В источнике
С чего всё началось
ЦБ с 1 июля вернет регулирование выдачи потребительских кредитов на «допандемический» уровень
Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, тем самым возвращая их уровень к "допандемическим" значениям.
РИА Новости01:25
ЦБ РФ ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов с 1 июля 2021
Комсомольская правда02:18