с чего всё началось

Банкам придется более избирательно подходить к выбору клиентов. Между тем, в прогнозах ставки по ипотеке будут постепенно понижаться.

Общество «За служение Кузбассу»: глава Кемеровской области наградил свою жену Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил медалью «За служение Кузбассу» свою супругу Анну Цивилеву, которая является председателем совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона.

Общество Закрываются торговые сети SPAR и «7Я семьЯ» в Петербурге и Ленобласти По данным издания, в среду, 18 декабря, всем субарендаторам торговой сети было направлено письмо, в котором сообщалось, что 19 декабря — «последний день торговли магазинов «Семья» и «Спар» в Петербурге и Ленобласти», до конца декабря останутся работать только три магазина: на улице Коллонтай, Колпинском шоссе и в Пушкине.

Экономика Минстрой в 2019 году планирует освоить бюджет нацпроектов на 93-94% Освоение бюджета по национальным проектам должно составить 93-94% по итогам 2019 года, сообщил в ходе коллегии Минстроя министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Общество Роскачество проверило российские игристые вина Эксперты Роскачества пришли к выводу, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей.

Происшествия Соседи рассказали о перемене стрелка с Лубянки Евгений Манюров, предположительно устроивший стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, сильно изменился после смерти бабушки.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Футбол Дешам: «Рано или поздно Зидан возглавит сборную Франции» Наставник сборной Франции Дидье Дешам убеждён, что его соотечественник и бывший партнёр по французской национальной команде, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан однажды возглавит "Трёхцветных".

Экономика Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.

Политика «Ъ» выяснил, что еще мешает быстро осуществить обмен между Киевом и республиками Донбасса Власти ДНР и ЛНР, напомним, критикуют украинские власти за то, что те не осуществляют так называемую юридическую очистку (то есть не закрывает возбужденные уголовные дела) обмениваемых лиц, из-за чего люди после освобождения продолжают находиться под следствием или считаться преступниками.

Политика Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.

Происшествия Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова.

Политика Минздрав оценил предложения Путина по увеличению зарплаты врачей Предложения президента России Владимира Путина для увеличения зарплаты врачей будет эффективно для обеспечения стабильности заработка медиков, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Происшествия Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.