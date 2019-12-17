с чего всё началось

ЦБ хочет ужесточить для банков выдачу ипотеки с июля 2020 года, поставив их отчисления в резервы в зависимость от долговой нагрузки, а также первоначального взноса заемщика. Согласно подсчетам, без изменения структуры ипотечных портфелей эта мера увеличит нагрузку на капитал банков в 1,4 раза.

Происшествия В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира "Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.

Наука Следы заражения червем токсокарой нашли у каждого пятого человека на планете 19 процентов людей на Земле хотя бы раз в жизни встречались с паразитическим круглым червем токсокарой, если верить подсчетам ученых, которые проанализировали данные двух с половиной сотен исследований.

Политика Путин отказался дать характеристику Зеленскому Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что никогда не дает характеристики действующим и ушедшим со своих постов бывшим лидерам стран.

Армия и оружие Российскую армию вооружили двухсредными автоматами Госкорпорация «Ростех» заявила о начале промышленного производства автоматов АДС, способных эффективно стрелять на суше и в воде, передает ТАСС.

Общество Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.

Гаджеты Redmi Note 8 Pro становится еще доступнее На момент выхода Redmi Note 8 Pro предлагался в трех версиях, которые были оснащены с 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ памяти.

Происшествия Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Армия и оружие Боевики сбросили бомбы с беспилотников на военных в Сирии 17 декабря три сирийских солдата погибли, еще 20 получили ранения при отражении атаки боевиков с использованием бронетехники в районе населенного пункта Мешерфа в Идлибе.

Футбол Анчелотти может возглавить «Эвертон» Анчелотти прилетел в Ливерпуль и провёл встречу с владельцем "Эвертона" и обсудил перспективы развития клуба.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.

Армия и оружие ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.