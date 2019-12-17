Экономика

ФедералПрессФедералПрессЦентробанк ужесточит выдачу ипотеки

ЦБ хочет ужесточить для банков выдачу ипотеки с июля 2020 года, поставив их отчисления в резервы в зависимость от долговой нагрузки, а также первоначального взноса заемщика. Согласно подсчетам, без изменения структуры ипотечных портфелей эта мера увеличит нагрузку на капитал банков в 1,4 раза.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
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