с чего всё началось

Центральный банк России рассматривает возможность ужесточения с 1 июля 2020 года процедуры выдачи ипотеки для банков. Регулятор собирается ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, сообщила пресс-служба Центробанка.

Политика Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Политика В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

Политика Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Авто «Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.

Общество В России изменятся правила выхода на пенсию В 2020 году в России изменятся правила выхода на пенсию в связи с пенсионной реформой, согласно которой был увеличен возраст выхода на пенсию.

Происшествия Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.

Политика Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными Украинская делегация сорвала договоренности по обмену задержанными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками на встрече в Минске в среду, 18 декабря, сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Происшествия В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.