Экономика
КоммерсантъЦентробанк ужесточит выдачу ипотеки при высокой долговой нагрузке
Центральный банк России рассматривает возможность ужесточения с 1 июля 2020 года процедуры выдачи ипотеки для банков. Регулятор собирается ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, сообщила пресс-служба Центробанка.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомости17 декабря в 09:03
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Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки
RT на русском17 декабря в 13:08
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