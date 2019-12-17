Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦентробанк ужесточит выдачу ипотеки при высокой долговой нагрузке

Центральный банк России рассматривает возможность ужесточения с 1 июля 2020 года процедуры выдачи ипотеки для банков. Регулятор собирается ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, сообщила пресс-служба Центробанка.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
Ведомости17 декабря в 09:03

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Лёгких кредитов не будет. Кому не дадут ипотеку

Life.ruвчера в 23:40

В 2020 году ужесточатся условия выдачи ипотеки

Сибдомвчера в 23:21

Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки

Комсомольская правдавчера в 09:10

Эксперты: расчет долговой нагрузки по ипотеке незначительно замедлит кредитование

ТАССвчера в 13:07

Центробанк решил ужесточить правила ипотеки для должников

Московский Комсомолец17 декабря в 13:33

Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки

RT на русском17 декабря в 13:08

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК17 декабря в 10:11
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СМИ установили личность стрелявшего на Лубянке

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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 17:21
Экономика

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Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении Эквадору $498,4 млн, в качестве заключительного транша в рамках программы поддержки реформ в стране.
RT на русском 19:38
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Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости 19:33
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Общество

В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг

Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Gazeta.SPb 16:16
Армия и оружие

Сирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе

Вооружённые силы САР освободили от боевиков деревню Умм-Джаляль в ходе своей операции на юге провинции Идлиб.
RT на русском 19:19
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Авто

Дилеры рассказали о подорожании с января автомобилей

Россиянам не стоит ждать новогодних чудес в части цен на автомобили в канун 2020 года - машины среднего ценового сегмента с января подорожают на 35-100 тысяч рублей, сообщили опрошенные РИА Новости дилеры и автопроизводители.
РИА Новости 19:02
Кино

В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»

На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Экономика сегодня 01:37
Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:19
Происшествия

Концерт ко Дню чекиста в Кремле состоялся вопреки стрельбе на Лубянке

Концерт по случаю Дня работника органов безопасности, состоявшийся вечером 19 декабря в Государственном Кремлевском дворце, не стали прерывать после того, как находившемуся там президенту России Владимиру Путину доложили о стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке.
Lenta.ru 18:20
Политика

Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах

Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
РБК 15:33
Спорт

Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Газета.Ru 17:56
Политика

Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что единственный возможный ответ новым санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2" - это угроза контрмер, на которую Берлин не решится.
РИА Новости 15:48
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

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Политика

Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию

Президент России Владимир путин 19 декабря проведет большую пресс-конференцию по итогам 2019 года.
РИА Оренбуржье 02:44
Кино

«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Афиша Daily 12:38
Недвижимость

Появятся ли в России торгцентры-призраки

Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Коммерсантъ 17:31
Экономика

Акции не для всех: как для россиян изменятся правила игры на бирже

В начале 2020 года депутаты Госдумы РФ планируют внести поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые будут жестко регламентировать участие физлиц в игре на бирже.
Прибыль RU вчера в 07:08
Общество

На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

Коммерсантъ 00:23
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
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Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru 16 декабря в 18:33
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
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Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов

Глава Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с домом ветеранов, о проблемах которого Владимиру Путину рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков во время большой пресс-конференции.
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Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
Ведомости 02:29
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Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
ТАСС 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
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