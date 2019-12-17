с чего всё началось

Центральный банк России рассматривает возможность ужесточения с 1 июля 2020 года процедуры выдачи ипотеки для банков. Регулятор собирается ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, сообщила пресс-служба Центробанка.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Авто Дилеры рассказали о подорожании с января автомобилей Россиянам не стоит ждать новогодних чудес в части цен на автомобили в канун 2020 года - машины среднего ценового сегмента с января подорожают на 35-100 тысяч рублей, сообщили опрошенные РИА Новости дилеры и автопроизводители.

Политика Путин рассказал об индексации пенсий Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Происшествия Концерт ко Дню чекиста в Кремле состоялся вопреки стрельбе на Лубянке Концерт по случаю Дня работника органов безопасности, состоявшийся вечером 19 декабря в Государственном Кремлевском дворце, не стали прерывать после того, как находившемуся там президенту России Владимиру Путину доложили о стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке.

Спорт Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".

Политика Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию Президент России Владимир путин 19 декабря проведет большую пресс-конференцию по итогам 2019 года.

Происшествия Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.

Общество Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.