Экономика
КоммерсантъЦентробанк ужесточит выдачу ипотеки при высокой долговой нагрузке
Центральный банк России рассматривает возможность ужесточения с 1 июля 2020 года процедуры выдачи ипотеки для банков. Регулятор собирается ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, сообщила пресс-служба Центробанка.
Читать в источнике
Оценить354
с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомости17 декабря в 09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки
RT на русском17 декабря в 13:08
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Экономика
МВФ выделил $500 млн на поддержку реформ в Эквадоре
Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении Эквадору $498,4 млн, в качестве заключительного транша в рамках программы поддержки реформ в стране.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг
Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе
Вооружённые силы САР освободили от боевиков деревню Умм-Джаляль в ходе своей операции на юге провинции Идлиб.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Авто
Дилеры рассказали о подорожании с января автомобилей
Россиянам не стоит ждать новогодних чудес в части цен на автомобили в канун 2020 года - машины среднего ценового сегмента с января подорожают на 35-100 тысяч рублей, сообщили опрошенные РИА Новости дилеры и автопроизводители.
Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Концерт ко Дню чекиста в Кремле состоялся вопреки стрельбе на Лубянке
Концерт по случаю Дня работника органов безопасности, состоявшийся вечером 19 декабря в Государственном Кремлевском дворце, не стали прерывать после того, как находившемуся там президенту России Владимиру Путину доложили о стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке.
Политика
Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
Спорт
Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр
Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Политика
Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что единственный возможный ответ новым санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2" - это угроза контрмер, на которую Берлин не решится.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Политика
Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию
Президент России Владимир путин 19 декабря проведет большую пресс-конференцию по итогам 2019 года.
Кино
«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Недвижимость
Появятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Экономика
Акции не для всех: как для россиян изменятся правила игры на бирже
В начале 2020 года депутаты Госдумы РФ планируют внести поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые будут жестко регламентировать участие физлиц в игре на бирже.
Общество
На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Общество
Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Глава Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с домом ветеранов, о проблемах которого Владимиру Путину рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков во время большой пресс-конференции.
Экономика
Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»
У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.