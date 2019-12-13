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Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку – на 0,25 процентного пункта. Теперь ключевая ставка составляет 6,25 процента годовых. Это снижение стало пятым подряд.
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Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

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Накануне.Ru13 декабря в 05:49
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:08, Ашберн
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