Экономика
РИА НовостиЦентробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку
Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку – на 0,25 процентного пункта. Теперь ключевая ставка составляет 6,25 процента годовых. Это снижение стало пятым подряд.
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Наука
Ученые выяснили, почему не все киты такие большие
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Общество
В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России
12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Фигурное катание
Загитова приостановила спортивную карьеру
Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение временно приостановить карьеру и не участвовать в соревнованиях как минимум до конца сезона.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Кино
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка.
Музыка
Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве
Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
Наука
Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной
Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Политика
Переговоры ООН по климату остаются в подвешенном состоянии
В субботу, 14 декабря, переговоры по борьбе с изменением климата зашли в тупик, поскольку переговоры в ООН затянулись после окончания официального срока и конца им не видно.
Общество
Россияне начали покупать более дорогие смартфоны
Руководитель департамента "Мобильная техника" группы "М.Видео-Эльдорадо" Владимир Чайка отметил, что продажи смартфонов по цене от 50 тысяч рублей в уходящем году выросли более чем на 25% по количеству и на 30% в денежном выражении.
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на невозможность обмануть Путина
Все уловки делегации Украины на «нормандском саммите» в Париже наталкивались на принципиальную позицию президента России Владимира Путина, постоянно ссылавшегося на текст Минских соглашений, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Игры
Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения
Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала свой главный выбор в шоу «План Б»
Ольга Бузова сделала свой главный выбор в шоу «План Б». Осталось совсем немного до начала 9-й серии шоу «План Б», которая выйдет в воскресенье.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
Как сказал Алан в тот день, если в команде "Новых горизонтов" кто-то был атеистом до этого происшествия, то в этот момент они, возможно, обратились в какую-либо веру.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Хоккей
Сборная России победила Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России выиграла у команды Чехии в матче Кубка Первого канала со счётом 4:3 Б. Календарь Кубка Первого канала Сборная России открыла счёт на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападащий Андрей Кузьменко.
Происшествия
Московский школьник случайно выстрелил из отцовского пистолета и погиб
Московский девятиклассник случайно выстрелил из отцовского боевого пистолета и погиб.
Технологии
Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных
NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Армия и оружие
Чехия купила в США вертолёты «для противодействия России»
Чехия закупит в Соединённых Штатах 12 военных вертолётов на общую сумму 650 млн долларов.
Единоборства
Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.
Армия и оружие
NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана
Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал.
Происшествия
Житель Владивостока повредил светящуюся скульптуру на главной площади
Гаджеты
Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже
Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
Кино
В Fortnite добавили новые скины в тематике «Звёздных войн»
В Fortnite началась подготовка к грядущему кроссоверу со «Звёздными войнами».
Общество
Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун
Политика
Партию «Яблоко» возглавил Николай Рыбаков
На выборы председателя кроме господина Рыбакова выдвинулись пять претендентов: действующий председатель партии Эмилия Слабунова, председатель псковского отделения Лев Шлосберг, глава ярославского отделения Олег Виноградов, член московского «Яблока» Олег Новиков и его председатель Сергей Иваненко, который взял самоотвод.