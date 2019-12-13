Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку – на 0,25 процентного пункта. Теперь ключевая ставка составляет 6,25 процента годовых. Это снижение стало пятым подряд.
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

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Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ruвчера в 05:35
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