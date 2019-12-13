Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку – на 0,25 процентного пункта. Теперь ключевая ставка составляет 6,25 процента годовых. Это снижение стало пятым подряд.

Центробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку

Энергетика «Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.

Общество В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России 12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.

Фигурное катание Загитова приостановила спортивную карьеру Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение временно приостановить карьеру и не участвовать в соревнованиях как минимум до конца сезона.

Политика Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.

Политика Переговоры ООН по климату остаются в подвешенном состоянии В субботу, 14 декабря, переговоры по борьбе с изменением климата зашли в тупик, поскольку переговоры в ООН затянулись после окончания официального срока и конца им не видно.

Общество Россияне начали покупать более дорогие смартфоны Руководитель департамента "Мобильная техника" группы "М.Видео-Эльдорадо" Владимир Чайка отметил, что продажи смартфонов по цене от 50 тысяч рублей в уходящем году выросли более чем на 25% по количеству и на 30% в денежном выражении.

Политика Глава МИД Украины пожаловался на невозможность обмануть Путина Все уловки делегации Украины на «нормандском саммите» в Париже наталкивались на принципиальную позицию президента России Владимира Путина, постоянно ссылавшегося на текст Минских соглашений, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Игры Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).

Политика Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.

Космос Как проходил первый полет к Плутону Как сказал Алан в тот день, если в команде "Новых горизонтов" кто-то был атеистом до этого происшествия, то в этот момент они, возможно, обратились в какую-либо веру.

Хоккей Сборная России победила Чехию на Кубке Первого канала Сборная России выиграла у команды Чехии в матче Кубка Первого канала со счётом 4:3 Б. Календарь Кубка Первого канала Сборная России открыла счёт на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападащий Андрей Кузьменко.

Единоборства Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.

Армия и оружие NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал.