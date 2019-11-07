Экономика
КоммерсантъЦентробанк видит потенциал для дальнейшего снижения ставки
Глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), однако снижать ставку «автоматически» не планирует. Также госпожа Набиуллина выступает за скорейшее проведение структурных реформ в стране.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:47, Вашингтон
Армия и оружие
Эрдоган заявил о задержании Турцией жены аль-Багдади
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы задержали жену, сестру и зятя ликвидированного главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 08:49
Хоккей
Овечкин оформил дубль во втором периоде матча с «Флоридой»
В середине второго периода ничья — 3:3. Капитан столичной команды Александр Овечкин поучаствовал во всех трёх голах своей команды — уже на 25-й секунде игры он отметился результативной передачей на Джона Карлсона, а на седьмой минуте второго периода забил сам с передачи Евгения Кузнецова.
Чемпионат 20:34
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» в Лиге Европы
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L «Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Чемпионат 16:52
Политика
Зеленский признался в усталости от работы президентом
Владимир Зеленский признался, что настолько устаёт от работы президентом Украины, что зачастую в конце дня чувствует себя как «организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать».
News.ru 13:55
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
Телепрограмма 06:54
Политика
Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».
RT на русском 20:52
Экономика
«Русал» за 9 месяцев получил чистый убыток в $132 млн
Выручка "Русала" сократилась почти на 9 %. Глава компании Евгений Никитин объяснил это сложной рыночной конъюнктурой, резким падением цен на алюминий и влиянием санкций.
Эхо Москвы 20:07
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета 16:04
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Общество
Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала
Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.
РБК 20:25
Экономика
«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи
«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тыс. вышек сотовой связи оператора.
BFM.ru 20:20
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отрекся от сына Оксаны Воеводиной
7Дней.ру 05 ноября в 03:00
Транспорт
Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым
Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
ТАСС 16:23
Происшествия
Пожар в известной шашлычной в Кемерове попал на видео
Ночью в пятницу, 8 ноября, в Кемерове загорелась известная шашлычная «У Петровича». Инцидент произошёл на улице Ноябрьской, 70/5.
Газета Кемерова 20:24
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Общество
Росгидромет определил самый пыльный город России
Известия 16:40
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках с 7,3 до 7,1 процента.
РИА Новости 09:52
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
РИА Новости 14:50
Общество
Производители молока просят правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.
Ведомости 16:30
Происшествия
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано 8 ноября на северо-западе Ирана, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
REGNUM 18:35
Футбол
Представлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года
В четверг состоялась презентация формы сборной России по футболу к чемпионату Европы 2020 года.
Sportbox.RU 11:33
Здоровье
Профсоюзы выступили за общественный контроль в системе здравоохранения
В целом, по мнению ФНПР, рассмотрение системных вопросов здравоохранения с участием представителей общественных организаций обозначило острую необходимость решать их с учетом мнения простых врачей и их представителей в профсоюзах.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 02:15
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 15:07
Авто
Новую Skoda Octavia рассекретили и снаружи, и внутри
Экстерьер нового поколения чешского бестселлера раскрыли еще раньше — сначала компания опубликовала эскиз, а затем из-за сбоя на немецком сайте Skoda в конфигураторе появилось изображение Octavia четвертого поколения.
Motor 08:52
Технологии
Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем
Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Известия Мордовии вчера в 18:27
Политика
Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
МИР 24 06:22