Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦентробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки

Центробанк РФ может пойти на дальнейшее снижение ключевой ставки - потенциал для этого есть. Об этом, выступая на заседании в Госдуме, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Центробанк видит потенциал для дальнейшего снижения ставки

Коммерсантъ04:51

Набиуллина заявила о потенциале для смягчения кредитной политики

РБК04:45

Профильные комитеты рекомендовали Госдуме принять к сведению Основные направления ДКП

ТАСС03:40

В ЦБ отметили потенциал для смягчения денежно-кредитной политики

Известия03:09

Центробанк допустил очередное снижение ключевой ставки

URA.Ru03:08

Набиуллина видит потенциал: ключевая ставка снизится, но не автоматически

Вести.Ru02:53

Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки

Российская газета03:22
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Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
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Британский словарь определил словосочетание года

Толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike ("климатическая забастовка") главным словосочетанием 2019 года.
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В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

РИА Новости 04:30
Политика

Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

Западные страны начали активно вмешиваться во внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, передает «РИА Новости».
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Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

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Новость о постепенной отмене пошлин США и Китая взорвала рынки

Китай заявил, что договорился с США о поэтапном снижении тарифов Представитель Министерства торговли КНР заявил, что Китай и США договорились о пропорциональном снижении тарифов на товары друг друга.
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Рамзан Кадыров призвал убивать за оскорбление чести в интернете

Рамзан Кадыров призвал убивать за оскорбление чести в интернете Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на выступлении перед правительством региона призвал пугать, сажать и убивать за оскорбления чести в сети Интернет.
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Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
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Абсолютное большинство (93%) россиян осведомлены или слышали о падении в 1989 году Берлинской стены, однако 60% затруднились сказать, кто же и когда эту стену построил.
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Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией

Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
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Названа причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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