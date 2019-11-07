Экономика
Российская газетаЦентробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки
Центробанк РФ может пойти на дальнейшее снижение ключевой ставки - потенциал для этого есть. Об этом, выступая на заседании в Госдуме, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия
Экс-мэр Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях
Бывший глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:05
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Культура
Отец Децла назвал правдивым документальный фильм о сыне
Отец умершего рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр признался, что его очень тронул документальный фильм, снятый о сыне.
ФАН 06:21
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке провокации у Петровского в Донбассе
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о попытке провокации в районе разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское.
РИА Новости 06:31
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Армия и оружие
Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах
Подводные лодки Северного флота России "Нижний Новгород" и "Псков" провели тренировку в Баренцевом море.
Вести.Ru 07:03
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика
Киев пообещал найти другие способы блокировки «Северного потока-2»
Против строительства газопровода выступает Украина, которая хочет сохранить транзит российского газа, а также Польша, страны Балтии и США.
Lenta.ru 07:37
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Футбол
«Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей
По словам Григорьянца, московский "Спартак" суммарно оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче с тульским "Арсеналом".
РИА Новости 06:36
Происшествия
Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях
Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Интерфакс 06:40
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
Оказывается, еще четыре месяца назад модель любила «выносить мужу мозг». И за это легко могла получить от него «леща».
Блокнот.ру 02:05
Хоккей
Самедов побывал на матче НХЛ и встретился с Панариным
Чемпионат 03:24
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ
Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
OAnews 01:23
Общество
Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала
Анализ ДНК позволил установить, что найденные при раскопках в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену.
Российская газета 06:23
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Политика
Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07
Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Гаджеты
Xiaomi представила умные часы Mi Watch
Компания Xiaomi официально представила новые умные часы, получившие название Mi Watch. Стоимость устройства составила 185 долларов.
Актуальные Новости 05 ноября в 04:10
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
РБК 07:34
Общество
На Красной площади завершился марш в честь парада 7 ноября
Отряды кавалерии президентского полка ФСО сопровождала знаменитая тачанка. На Красную площадь также выехали 40 боевых машин времен войны.
Российская газета 02:57
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Авто
Новый Toyota RAV4 начали собирать в России
Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.
За рулем 01:10