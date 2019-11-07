Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦентробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки

Центробанк РФ может пойти на дальнейшее снижение ключевой ставки - потенциал для этого есть. Об этом, выступая на заседании в Госдуме, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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с чего всё началось

ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки на фоне текущих экономических условий. Об этом в Госдуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
ТАССвчера в 02:44

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Центробанк видит потенциал для дальнейшего снижения ставки

Коммерсантъвчера в 04:51

Набиуллина заявила о потенциале для смягчения кредитной политики

РБКвчера в 04:45

ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

ТАССвчера в 02:44

Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки

Российская газетавчера в 03:22

В ЦБ отметили потенциал для смягчения денежно-кредитной политики

Известиявчера в 03:09

Центробанк допустил очередное снижение ключевой ставки

URA.Ruвчера в 03:08

Набиуллина допустила дальнейшее понижение ставки

Интерфаксвчера в 04:21
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Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту

Вести.Ru 01:45
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
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Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
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Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Армия и оружие

Истребитель F-16 ВВС США в Японии в полете выронил учебную ракету

Самолет выронил ракету вне зоны учебных полетов. Информация о пострадавших или повреждениях, которые мог причинить снаряд, не поступало.
RuNews24.ru вчера в 00:48
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Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге

Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
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Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Анастасии Заворотнюк выставили счет на 24 тыс. рублей за долги. Уведомление поступило от московской налоговой.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Происшествия

В Нижнем Новгороде таксисты убили пассажира за отказ платить

В Нижнем Новгороде трое таксистов избили пассажира до смерти из-за отказа платить за проезд.
Газета.Ru вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Общество

В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей

В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.
ТАСС 02:02
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Росстат подсчитал число ведущих здоровый образ жизни россиян

12% россиян придерживаются здорового образа жизни, сообщает Росстат.
Газета.Ru 01:58
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При взрыве газа в жилом доме в Элисте погиб человек

В жилом доме в столице Республики Калмыкия произошел врыв газа, в результате чего погиб один человек.
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Счетная палата рассказала о сокращении населения России

"Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - сообщается в докладе.
Газета.Ru вчера в 02:02
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Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
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Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
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Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
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Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу

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Овечкин вышел на 39-е место по очкам в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 39-е место по набранным очкам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Бишкеке в кафе произошли три взрыва

В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
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Армия и оружие

РФ и Турция проводят третье совместное патрулирование в Сирии

Военные России и Турции приступили к третьему совместному патрулированию на северо-востоке Сирии в пятницу, 8 ноября.
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Политика

Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
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Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
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В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
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«Маршал Шапошников» и «Иркутск» вооружат гиперзвуковыми ракетами

Командир "Гремящего" рассказал ему, что в перспективе на носу корабля, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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