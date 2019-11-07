Экономика
Российская газетаЦентробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки
Центробанк РФ может пойти на дальнейшее снижение ключевой ставки - потенциал для этого есть. Об этом, выступая на заседании в Госдуме, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки на фоне текущих экономических условий. Об этом в Госдуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.ТАССвчера в 02:44
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