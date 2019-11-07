Экономика
Российская газетаЦентробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки
Центробанк РФ может пойти на дальнейшее снижение ключевой ставки - потенциал для этого есть. Об этом, выступая на заседании в Госдуме, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Политика
Украина временно закрывает КПП на границе с Крымом
REGNUM 05 ноября в 13:49
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Происшествия
В Киеве взорвали машину с российско-украинским бизнесменом
Южный Федеральный вчера в 20:43
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Авто
Длинный Volkswagen Tiguan скоро появится в России
Автомобили.ру 04:38
Происшествия
Трем фигурантам «московского дела» ужесточили обвинение
Следствие ужесточило обвинение трем фигурантам "московского дела" - Максиму Мартинцову, Александру Мыльникову и Егору Лесных - которых обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН на акции 27 июля.
Московский Комсомолец 04:11
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика
Кремль обсуждает возвращение избирательных блоков
Администрация президента обсуждает возможность возвращения на выборы избирательных блоков, но с повышением для них проходного барьера.
Политсовет 04:56
Экономика
Банк России лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк»
Центробанк РФ с 7 ноября отозвал лицензию у АКБ «Чувашкредитпромбанк» (Чебоксары, Чувашия).
REGNUM 01:20
Шоу-бизнес
Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала
Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
Рамблер 00:59
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель объявила о второй беременности
Накануне Ольга поделилась радостной новостью. Она подтвердила слухи о второй беременности.
Телепрограмма 05:47
Общество
На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года
В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Политика
Появилось видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Журналистская правда 03:05
Футбол
Анчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом
По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.
Бомбардир.ру вчера в 07:55
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Шоу-бизнес
Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном
РИА Новости вчера в 19:21
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
МИД РФ ответил на сообщения о российских наемниках в Ливии
Рябков напомнил: зарубежные СМИ настолько часто распространяют «разного рода небылицы и злонамеренные слухи», что РФ к этому уже успела «привыкнуть».
Вечерняя Москва 03:39
Политика
Россия ответит на выход США из Договора по открытому небу
Ранее американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу.
Рифей-Пермь вчера в 22:28
Футбол
Черышев не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино
Травма помешает полузащитнику «Валенсии» сыграть за сборную России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино, утверждает Superdeporte.
Спорт день за днем 01:57
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Происшествия
СК РФ назначил либертарианцу Михаилу Светову урологическую экспертизу
Адвокат Михаила Светова рассказал, что СК назначил либертарианцу проведение урологической экспертизы.
VSE42.RU 05:23
Общество
Смольный может переименовать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит»
Смольный рассматривает возможность переименования станции метро «Новокрестовская» у нового стадиона на Крестовском острове в «Зенит».
REGNUM 04:33
Политика
Желание перемен у россиян Кремль не взволновало
Представитель Кремля философски прокомментировал эти данные: «желание перемен всегда присутствует в обществе», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Национальная служба новостей вчера в 10:23
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56