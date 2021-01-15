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Парламентская газета
Парламентская газета

Центробанк видит признаки ускорения инфляции, сообщила Набиуллина

Банк России видит признаки ускорения инфляции в стране, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме. Об этом 15 января сообщает ТАСС. «Появляются уже признаки того, что начинает расти инфляция», — сказала Набиуллина.В источнике
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