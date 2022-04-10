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Центробанк: в марте объем платежей в нефтегазовой отрасли сократился на 47,8%

Входящие платежи в системе Банка России в отрасли добычи нефти и газа в марте снизились на 47,8% по сравнению со средним уровнем за четвертый квартал 2021 года, сообщает РБК
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ПРАЙМ
Среднедневной объем входящих платежей в отраслях российской экономики в марте вырос на 4,1% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года (сопоставляются среднедневные показатели), следует из мониторинга отраслевых финансовых потоков ЦБ, который изучил РБК.
РБК
Динамика в нефтегазовой отрасли может быть связана с задержками платежей по экспортным поставкам, допускают в ЦБ.
РБК
Как отмечает регулятор, существенную роль в положительной динамике сыграло мартовское ускорение роста цен.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

РБК: ЦБ зафиксировал снижение платежей в отрасли добычи нефти и газа на 47,8% в марте
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ЦБ зафиксировал снижение платежей в сфере добычи нефти и газа
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