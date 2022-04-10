Среднедневной объем входящих платежей в отраслях российской экономики в марте вырос на 4,1% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года (сопоставляются среднедневные показатели), следует из мониторинга отраслевых финансовых потоков ЦБ, который изучил РБК.