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Центробанк: в марте объем платежей в нефтегазовой отрасли сократился на 47,8%

Входящие платежи в системе Банка России в отрасли добычи нефти и газа в марте снизились на 47,8% по сравнению со средним уровнем за четвертый квартал 2021 года, сообщает РБК
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ПРАЙМ
Среднедневной объем входящих платежей в отраслях российской экономики в марте вырос на 4,1% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года (сопоставляются среднедневные показатели), следует из мониторинга отраслевых финансовых потоков ЦБ, который изучил РБК.
РБК
Как отмечает ЦБ, значительную роль в положительной номинальной динамике сыграло ускорение роста цен в марте.
РБК
В обзорах за январь и февраль регулятор не упоминал о задержках платежей по экспортным контрактам.
Агентство нефтегазовой информации

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РБК: Центробанк зафиксировал снижение платежей в нефтегазовой отрасли
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