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Центробанк: в марте объем платежей в нефтегазовой отрасли сократился на 47,8%

Входящие платежи в системе Банка России в отрасли добычи нефти и газа в марте снизились на 47,8% по сравнению со средним уровнем за четвертый квартал 2021 года, сообщает РБК
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ПРАЙМ
Среднедневной объем входящих платежей в отраслях российской экономики в марте вырос на 4,1% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года (сопоставляются среднедневные показатели), следует из мониторинга отраслевых финансовых потоков ЦБ, который изучил РБК.
РБК
Динамика в нефтегазовой отрасли может быть связана с задержками платежей по экспортным поставкам, допускают в ЦБ.
РБК
Значительную роль в положительной динамике сыграло ускорение роста цен в марте, отмечает регулятор.
Lenta.ru

Подробнее о событии

РБК: Центробанк зафиксировал снижение платежей в нефтегазовой отрасли
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