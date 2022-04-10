Среднедневной объем входящих платежей в отраслях российской экономики в марте вырос на 4,1% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года (сопоставляются среднедневные показатели), следует из мониторинга отраслевых финансовых потоков ЦБ, который изучил РБК.
Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине Днепропетровска укрытую в ангаре технику зенитного ракетного дивизиона С-300, «поставленного Киеву одной из европейских стран».
Националисты продолжают оказывать сопротивление в порту Мариуполя, который освобожден более чем на три четверти, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Минпромторг намерен легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России, рассказали «Известиям» в ведомстве в понедельник, 11 апреля.