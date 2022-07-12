Будьте в Плюсе

Центробанк: в настоящее время наблюдаются признаки стабилизации экономики России

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что в настоящее время регулятор наблюдает признаки стабилизации экономики страны.
Lenta.ru
На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года.
РИА Новости
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями.
РИА Новости
Минэкономразвития РФ прогнозирует темпы спада ВВП РФ в текущем году в 7,8%, однако глава министерства Максим Решетников в июне говорил, что министерство готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике РФ в лучшую сторону.
РИА Новости

Подробнее о событии

Банк России отмечает признаки стабилизации экономики РФ
ТАССвчера в 09:03
Глава департамента Центробанка России заявил о признаках стабилизации экономики страны
Комсомольская правдавчера в 09:26
Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Тремасов заявил о признаках стабилизации российской экономики
Аргументы неделивчера в 09:08
Центробанк: российская экономика стабилизируется быстрее прогнозируемых темпов
Экономика сегоднявчера в 09:43
В ЦБ заявили о наличии признаков стабилизации экономики России
RT на русскомвчера в 08:59
ЦБ заметил признаки стабилизации ситуации в российской экономике
Интерфаксвчера в 08:47
В Банке России считают, что уже сейчас видны признаки стабилизации ситуации в экономике
ПРАЙМвчера в 08:42

Интересное

Сбер выпустил крупное обновление «СберБанк Онлайн» для Android, упрощающее переводы

Сбер решил значительно упростить процесс перевода денежных средств в приложении для пользователей девайсов на базе ОС Android, заявляет издание Lenta.
involta mediaвчера в 08:25

Серия взрывов произошла в Луганске

Серия мощных взрывов произошла в Луганске, по предварительным данным, над городом сбита ракета «Точка-У».
RT на русском17:15

Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине оставило Запад без аргументов

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у Запада.
RT на русскомвчера в 15:55

Глава Крыма Аксенов назвал инцидент с избиением военного в Судаке бытовым конфликтом

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал инцидент с избиением военного в Судаке бытовым конфликтом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Lenta.ruвчера в 16:17

Пельш сообщил о своём отношении к Максиму Галкину

Известный телеведущий, актер и музыкант Валдис Пельш в разговоре с изданием "Комсомольская правда — Екатеринбург" рассказал о своем отношении к Максиму Галкину.
NVLвчера в 16:09

Кадыров назвал абсурдом предложение Рады признать независимость Ичкерии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает абсурдным опубликованный на сайте Верховной рады законопроект о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия.
ТАССвчера в 15:11

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка со стороны ВСУ

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле со стороны Украины пгт Белая Березка.
РИА Новостивчера в 15:54

WP: США работают над переговорами об освобождении задержанных под Харьковом граждан

Власти США в настоящее время работают над включением задержанных в июне под Харьковом американцев Александера Дрюке и Энди Уинха в список лиц, о потенциальном освобождении которых с российской стороной могли бы вестись переговоры.
ТАССвчера в 14:29

Банк России отмечает признаки стабилизации экономики РФ

Кризис в российской экономике развивается по более пологой траектории, чем ожидалось ранее, уже сейчас видны признаки стабилизации ситуации, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на youtube-канале регулятора.
ТАССвчера в 09:03

Бойцы ЛНР показали захваченную американскую гаубицу М777 «три топора»

Одно из подразделений 2-го Луганского корпуса Народной милиции ЛНР захватило американскую 155-мм гаубицу М777, также известную под прозвищем «три топора».
REGNUMвчера в 16:11