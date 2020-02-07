Финансы
ИА БанкИнформСервисЦентробанк вновь понизил ключевую ставку
На заседании 7 февраля Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 6% годовых.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
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