Экономика
RT на русскомЭксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%
Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
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Общество
На Украине назвали главный мотив убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал главный мотив убийства журналиста Павла Шеремета в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером.
Общество
Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта
Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Политика
Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»
Президент России Владимир Путин осмотрел завод двигателей на производственной площадке автоконцерна «Камаз».
Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Общество
МЧС предупредило о гололедице в Москве
МЧС предупредило о возникновении гололедицы на дорогах Москвы в предстоящие выходные дни.
Происшествия
Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу
Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Общество
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов
Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
Футбол
Лавесси объявил о завершении карьеры
Политика
ДНР не признает одностороннюю «децентрализацию» — Пушилин
В своем заявлении Пушилин напомнил, что, согласно принятым Минским соглашениям и итогам парижского саммита «нормандской четверки», в конституции Украины «должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР».
Авто
Ferrari отложит электромобиль как минимум до 2025 года
Прошлой осенью компания обнародовала планы развития до 2022 года.
Происшествия
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью ликвидирован
Пожарным удалось окончательно ликвидировать возгорание на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
Политика
Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян
Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Политика
Лукашенко поздравил Джонсона с победой на выборах в Британии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с убедительной победой партии консерваторов на внеочередных парламентских выборах, выразив надежду на плодотворное сотрудничество, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Общество
ФОМС в 2020 году продолжит участие в нацпроекте «Здравоохранение»
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году продолжит участие в реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе, в части модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила в четверг председатель ФОМС Наталья Стадченко на расширенном совещании совета директоров фондов ОМС.
Общество
Грета Тунберг решила передохнуть и взять отпуск
Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг объявила о том, что берёт отпуск, поскольку нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменениями климата.
Гаджеты
Samsung продала уже миллион складных смартфонов Galaxy Fold
Экономика
ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием
Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Общество
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Армия и оружие
Помпео грозит Ирану последствиями за атаки на Ирак
Если в результате атак Ирана пострадают американские военные, Тегеран пожалеет, заявил 13 декабря госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в Twitter.
Общество
Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.
Политика
США и Китай договорились по первой части торговой сделки
Соединенные Штаты и Китай достигли договоренностей по первой части торговых переговоров.
Игры
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Происшествия
В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты
ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.