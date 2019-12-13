Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.

Общество На Украине назвали главный мотив убийства Шеремета Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал главный мотив убийства журналиста Павла Шеремета в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером.

Космос Для полётов в космос придётся впадать в спячку Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.

Общество Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».

Политика ДНР не признает одностороннюю «децентрализацию» — Пушилин В своем заявлении Пушилин напомнил, что, согласно принятым Минским соглашениям и итогам парижского саммита «нормандской четверки», в конституции Украины «должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР».

Политика Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Политика Лукашенко поздравил Джонсона с победой на выборах в Британии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с убедительной победой партии консерваторов на внеочередных парламентских выборах, выразив надежду на плодотворное сотрудничество, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

Общество ФОМС в 2020 году продолжит участие в нацпроекте «Здравоохранение» Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году продолжит участие в реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе, в части модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила в четверг председатель ФОМС Наталья Стадченко на расширенном совещании совета директоров фондов ОМС.

Общество Грета Тунберг решила передохнуть и взять отпуск Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг объявила о том, что берёт отпуск, поскольку нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменениями климата.

Экономика ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Общество Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу» Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.