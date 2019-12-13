Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
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Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском12:48

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ru13:00

13 декабря. Главное за минуту

Банки.ру12:00

Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых

Эхо Москвы10:05

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru06:47

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАСС06:06

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru05:35
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Общество

На Украине назвали главный мотив убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал главный мотив убийства журналиста Павла Шеремета в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером.
Lenta.ru 15:52
Общество

Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
РИА Новости 05:51
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Политика

Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»

Президент России Владимир Путин осмотрел завод двигателей на производственной площадке автоконцерна «Камаз».
МИР 24 10:06
Фигурное катание

Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
RT на русском 13:53
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 10 декабря в 07:01
Общество

МЧС предупредило о гололедице в Москве

МЧС предупредило о возникновении гололедицы на дорогах Москвы в предстоящие выходные дни.
РБК 14:40
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Интерфакс 08:23
Общество

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов

Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
РБК 15:31
Футбол

Лавесси объявил о завершении карьеры

Чемпионат 11:45
Политика

ДНР не признает одностороннюю «децентрализацию» — Пушилин

В своем заявлении Пушилин напомнил, что, согласно принятым Минским соглашениям и итогам парижского саммита «нормандской четверки», в конституции Украины «должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР».
Красная весна 14:41
Авто

Ferrari отложит электромобиль как минимум до 2025 года

Прошлой осенью компания обнародовала планы развития до 2022 года.
Тарантас Ньюс 09:48
Происшествия

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью ликвидирован

Пожарным удалось окончательно ликвидировать возгорание на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
Би-порт 01:06
Политика

Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян

Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
РИА Новости 15:01
Политика

Лукашенко поздравил Джонсона с победой на выборах в Британии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с убедительной победой партии консерваторов на внеочередных парламентских выборах, выразив надежду на плодотворное сотрудничество, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 15:36
Единоборства

Фёдор Чудинов победил Н’Жикама и завоевал пояс WBA Gold

Чемпионат 14:48
Общество

ФОМС в 2020 году продолжит участие в нацпроекте «Здравоохранение»

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году продолжит участие в реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе, в части модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила в четверг председатель ФОМС Наталья Стадченко на расширенном совещании совета директоров фондов ОМС.
РИА Новости 05:50
Общество

Грета Тунберг решила передохнуть и взять отпуск

Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг объявила о том, что берёт отпуск, поскольку нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменениями климата.
Life.ru 14:03
Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости 04:39
Гаджеты

Samsung продала уже миллион складных смартфонов Galaxy Fold

Газета DAILY 12:14
Экономика

ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием

Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».
Ведомости вчера в 12:36
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Общество

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv 07:50
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Армия и оружие

Помпео грозит Ирану последствиями за атаки на Ирак

Если в результате атак Ирана пострадают американские военные, Тегеран пожалеет, заявил 13 декабря госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 15:56
Общество

Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.
Известия 14:24
Политика

США и Китай договорились по первой части торговой сделки

Соединенные Штаты и Китай достигли договоренностей по первой части торговых переговоров.
Газета.Ru 12:18
Игры

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Moi-portal.ru 04:40
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
ТАСС 06:45
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