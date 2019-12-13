Экономика
ИзвестияЦентробанк вновь снизил ключевую ставку
Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка РФ».
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Спорт
Женская сборная России едва не пробилась в финал чемпионата мира
Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
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Медведев вышел в финал выставочного турнира в Эр-Рияде
В финале проигравших теперь выступят Ян-Леннард Штруфф и американец Джон Иснер.
Политика
Премьер-министр Великобритании переизбрался в парламент
Британский премьер-министр Борис Джонсон переизбран в парламент, а Консервативная партия, которую он представляет, получает абсолютное большинство.
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Губернатор ЕАО уйдет в отставку
Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Левинталя, врио назначен сенатор от ЕАО Гольдштейн.
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Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
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Сын Рудковской и Плющенко боится, что родители перестанут его любить
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МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Петербурге
Локализовано возгорание в ангаре в Петербурге на площади 2,2 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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Как передаёт ТАСС, цены на новые автомобили могут вырасти на 5%. При этом продажи легковых и коммерческих авто упадут на 8%. По словам президента ассоциации Олега Моисеева, производителям придётся «держать цены» и повышать «очень мелкими шажками».
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Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, обратившись к Соединенным Штатам заявил, что его страна выступает против иностранного вмешательства.
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Зеленский внес в раду законопроект о децентрализации власти
В августе 2015 года Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в конституцию, который предусматривает децентрализацию власти, а также передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
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Студентка напала на сотрудницу колледжа в Чебоксарах
По последней информации, семнадцатилетняя студентка напала на женщину с ножом в экономико-технологическом колледже в Чебоксарах.
Происшествия
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Авто
В России начали производство Skoda Karoq
В Нижнем Новгороде на заводе «Группы ГАЗ» стартовал выпуск нового кроссовера Skoda Karoq. Ранее на данном заводе собирали Octavia и Kodiaq.
Политика
Меркель объяснила продление антироссийских санкций
Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.
Политика
Путин посетил завод автомобильных двигателей концерна «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин посетил завод концерна «КамАЗ» по производству автомобильных двигателей и силовых агрегатов в Набережных Челнах, сообщает 13 декабря пресс-служба компании.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип для Windows и несколько новых иконок
Компания Microsoft представила новый логотип и иконки для Windows 10.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Экономика
Альфа-банк отказался от банкротства застройщика Минобороны РФ
Арбитражный суд Москвы по ходатайству Альфа-банка прекратил производство по делу о банкротстве компании "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), которая специализируется на строительстве объектов Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Из студии «России 1» выгнали политолога
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии политолога Андрея Окару.
Здоровье
Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Энергетика
В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%
Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Армия и оружие
Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
Кино
Дарт Вейдер появился в свежем ролике новых «Звездных войн»
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Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.