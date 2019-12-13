Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка РФ».

Политика Премьер-министр Великобритании переизбрался в парламент Британский премьер-министр Борис Джонсон переизбран в парламент, а Консервативная партия, которую он представляет, получает абсолютное большинство.

Политика Губернатор ЕАО уйдет в отставку Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Левинталя, врио назначен сенатор от ЕАО Гольдштейн.

Авто Россиян предупредили о подорожании автомобилей в 2020 году Как передаёт ТАСС, цены на новые автомобили могут вырасти на 5%. При этом продажи легковых и коммерческих авто упадут на 8%. По словам президента ассоциации Олега Моисеева, производителям придётся «держать цены» и повышать «очень мелкими шажками».

Политика Зеленский внес в раду законопроект о децентрализации власти В августе 2015 года Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в конституцию, который предусматривает децентрализацию власти, а также передачу финансовых полномочий из центра в регионы.

Авто В России начали производство Skoda Karoq В Нижнем Новгороде на заводе «Группы ГАЗ» стартовал выпуск нового кроссовера Skoda Karoq. Ранее на данном заводе собирали Octavia и Kodiaq.

Политика Меркель объяснила продление антироссийских санкций Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.

Политика Путин посетил завод автомобильных двигателей концерна «КамАЗ» Президент России Владимир Путин посетил завод концерна «КамАЗ» по производству автомобильных двигателей и силовых агрегатов в Набережных Челнах, сообщает 13 декабря пресс-служба компании.

Политика Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Экономика Альфа-банк отказался от банкротства застройщика Минобороны РФ Арбитражный суд Москвы по ходатайству Альфа-банка прекратил производство по делу о банкротстве компании "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), которая специализируется на строительстве объектов Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.